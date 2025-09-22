Resurrection Fest confirma a Limp Bizkit como uno de los cabeza de cartel para su edición de 2026 Cedida

El Resurrection Fest Estrella Galicia anuncia la incorporación de Limp Bizkit como uno de los cabezas de cartel de su edición 2026. Tras más de una década sin actuar en España, la icónica banda estadounidense visitará por primera vez Viveiro el próximo verano, protagonizando una actuación histórica que supondrá su único concierto en territorio español en todo el año.

En el mejor momento de su carrera reciente, liderando grandes festivales internacionales y celebrando su legado como una de las bandas más influyentes del nu-metal, Limp Bizkit llega al Resurrection Fest Estrella Galicia para ofrecer un show sin precedentes, que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la historia del festival y de la escena musical del país.

El festival gallego celebrará su próxima edición los días 1, 2, 3 y 4 de julio de 2026, con una propuesta artística que se perfila como una de las más ambiciosas y espectaculares de su historia.

De esta manera, el Resurrection Fest Estrella Galicia reafirma así su compromiso con la cultura musical y su consolidación como uno de los festivales de rock y metal más importantes de Europa, atrayendo a cientos de miles de asistentes a la localidad de Viveiro (Lugo).

Un año más, el festival contará con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, formando parte del programa Concertos do Xacobeo, así como con el respaldo de la Deputación de Lugo y el Concello de Viveiro, que siguen apostando por el festival como motor cultural, económico y turístico de la región.

Asimismo, Estrella Galicia continuará siendo el principal patrocinador privado del Resurrection Fest, como viene haciendo desde su primera edición en 2006. Una marca gallega que es mucho más que la cerveza oficial del festival: es parte esencial de su ADN y de su historia.

La organización del evento también informa de que en las próximas horas serán desveladas más noticias sobre su nueva edición a través de sus redes sociales.