The Blaze llega a la cúpula del Monte de San Pedro, en A Coruña, de la mano de Zara

El dúo parisino The Blaze llega este viernes, 26 de septiembre, a la ciudad de A Coruña dentro de los eventos que está organizando Zara, dentro de su 50 aniversario, en la cúpula del Monte de San Pedro.

Formado en 2016 por Guillaume y Jonathan Alric, provienen del mundo del cine y de la fotografía. Combinan la música electrónica con una fuerte carga visual, debido a su formación previa.

Sus videoclips llevan sello de autor y están dirigidos por ellos mismos.

Su carrera despegó casi de forma automática tras su nacimiento, gracias al éxito de su primer vídeo "Virile", seguido de "Territory".

Están recibiendo importantes premios en el ámbito audiovisual y ganando tanto a la crítica como al público.

Las entradas se sortean ante notario y se pueden solicitar en la página web de Zara entre los días 19 y 22. El 24 serán notificados los ganadores.