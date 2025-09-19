Así sonó el penúltimo vals de Sabina en A Coruña: este sábado vuelve a por más

Lo de anoche en A Coruña no fue un simple concierto, fue un reencuentro. Joaquín Sabina volvió al Coliseum con la voz cascada de la experiencia y el alma intacta de juglar de callejón. La ciudad lo recibió como a un viejo amigo que regresa para contar las mismas historias de siempre, pero que emocionan cada vez más.

Lo de ayer de Sabina fue un Hola, pero no un Adiós. Todavía queda un concierto en la ciudad. A los que tenían entradas para hoy, miraban con recelo las redes sociales de todos aquellos que cantaron a pleno pulmón "19 días y 500 noches". Emocionándose desde sus casas, pues este será, si se cumple, el último vals del artista en la ciudad herculina.

"Sois los que mejor cantáis", le dijo anoche a un público de A Coruña entregado. Con el primer concierto del doblete que se va a marcar estos dos días en el Coliseum, que juntará a unos 14.000 asistentes, confesó emocionado: "Espero haceros sentir estas dos noches como me habéis hecho sentir a mí".

El repertorio fue un viaje reconocible: desde clásicos que ya forman parte del imaginario colectivo como Peces de ciudad, Princesa o Y sin embargo, hasta los coros atronadores de Quién me ha robado el mes de abril.

🎶 Cheo absoluto no primeiro dos dous últimos concertos de Sabina na Coruña! pic.twitter.com/22oKeQr1Xc — Cultura da Coruña (@Cultura_Coruna) September 18, 2025

El momento cumbre, inevitable, llegó con "19 días y 500 noches", esa canción que condensa la esencia del Sabina canalla, que los asistentes corearon con una fuerza que retumbó en las paredes del Coliseum.

La ciudad herculina se prepara ahora para el segundo asalto. La noche del sábado, otros 7.000 afortunados repetirán el ritual.