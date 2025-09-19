Miss Caffeina ofrecerá un concierto en A Coruña en 2026: presentará su nuevo álbum 'Buenasuerte'

Miss Caffeina ofrecerá un concierto en A Coruña en 2026. La ciudad herculina es una de las 10 urbes en las que la banda presentará su nuevo trabajo, Buenasuerte, que saldrá a la luz el próximo mes de octubre y que los fans coruñeses podrán disfrutar en directo el 14 de marzo de 2026.

La icónica banda madrileña regresa a los escenarios con más fuerza que nunca tras un año de descanso. Miss Caffeina promete un "directo renovado, vibrante y cargado de emoción", en el que estrenarán por primera vez en vivo todas las canciones de este nuevo trabajo.

Temas como Debería Estar Brillando, Argumento de Mierda o Que Seas Feliz demuestran que el grupo sigue fiel a su esencia pop-electrónica. Unas canciones que sonarán seguro en el concierto de 2026 en A Coruña, en el que la banda apostará por un formato más teatral, cercano y centrado en la conexión con el público.

"Un directo que integra danza y visuales y que nos propone un viaje a través de las fases del duelo donde se entrelazan las canciones de su nuevo álbum, las canciones imprescindibles del grupo - como Mira como vuelo, Merlí o Reina - y un repertorio pensado para el público que los ha acompañado en su trayectoria", señalan desde la organización.

Miss Caffeina regresa a A Coruña con un concierto que "será mucho más que música: será reencuentro, emoción y baile compartido". Un espectáculo lleno de sorpresas que podrá disfrutarse desde las 22:30 horas en la sala Inn. Las entradas ya están a la venta a través de este enlace.