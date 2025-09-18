Ya es oficial: Rock in Cambre desvela su cartel al completo con The Rapants y Heredeiros da Crus

A pesar de la llegada inminente del otoño, el ambiente festivo y veraniego se prolongará unos días más en A Coruña gracias a una nueva edición de Rock in Cambre, que inundará el municipio de música y alegría el próximo 27 de septiembre.

Rock in Cambre, uno de los festivales de rock más emblemáticos de Galicia y referente a nivel nacional, celebrará su XXXIII edición el próximo 27 de septiembre, después de un ajuste en el calendario por circunstancias administrativas y logísticas.

Cartel completo de Rock in Cambre 2025

En esta nueva edición, las bandas locales volverán a ser protagonistas, siguiendo la tradición de ofrecerles un escenario de calidad junto a reconocidos artistas. El cartel de 2025 presenta a The Rapants y Heredeiros da Crus, dos bandas imprescindibles, junto a The Muppets, Ambigüo y Low Gain.

El Concello de Cambre ha desvelado esta mañana en una publicación en redes sociales el cartel completo del festival Rock in Cambre. "Este ano vibraremos coa enerxía da garra local de Cambre. Dando o do de peito no escenario: The Muppets, Ambigüo e Low Gain", ha anunciado.

Y ha añadido: "E compañándoas, dúas bandazas imprescindibles: The Rapants e Heredeiros da Crus".

En este 2025, Rock in Cambre citará a grupos locales como referentes vivos y dinamizadores del festival, piezas imprescindibles en la construcción de su identidad, en una reunión que tendrá lugar en menos de 10 días.

El traslado de la cita al 27 de septiembre responde a circunstancias excepcionales, pero la organización de Rock in Cambre ya ha confirmado que en las próximas ediciones el festival volverá a su fecha habitual en agosto, tal y como marcó su origen.

Rock in Cambre no es un festival al uso: es un fenómeno cultural que ha inspirado a generaciones de músicos y ha consolidado al municipio como un referente del rock en España.

En esta XXXIII edición, el público podrá disfrutar de una jornada llena de energía, con la misma esencia que lo convirtió en un evento único: gratuidad, apoyo al talento local y pasión por el rock.

El cartel de 2025 refleja la diversidad del rock con una mezcla de sonidos que van desde el punk y el hard rock hasta el metal y el rock alternativo. El festival dará comienzo a las 20:30 horas del 27 de septiembre en el Campo da Feira de Cambre, con entrada libre y gratuita.