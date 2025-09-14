Guía completa del Caudal Fest 2025 en Lugo: todo sobre la última fiesta del verano

Queda una semana para la última fiesta del verano. El Caudal Fest 2025 se celebra los días 19 y 20 de septiembre en Lugo con un gran cartel que cuenta con artistas de diversos estilos musicales. Este evento se celebra cada último fin de semana de verano desde 2008 con los Jardines del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo como protagonistas.

Love of Lesbian, Melendi, The Rapants, Carlos Ares, Dani Fernández, Niña Polaca, Kike Varela, Zahara o Marlon son algunos de los nombres que integran el cartel. Caudal Fest es el tercer festival más grande de Galicia por cantidad de público y por relevancia y se ha convertido en una cita para no perderse en el norte.

¿Cómo comprar las entradas?

El Caudal Fest de Lugo todavía dispone de entradas a la venta, tanto para uno de los días como para el fin de semana completo. Los abonos de primer precio ya están agotados, pero todavía es posible comprar entradas para ambas jornadas desde 80 euros, mientras que las localidades solo para viernes o solo para sábado tienen un precio de 49 euros.

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace. Cada persona puede adquirir un máximo de ocho y dispone de 10 minutos para finalizar la compra, que deberá abonar con tarjeta Mastercard ou VISA. Una vez terminado el proceso, es necesario indicar los datos de cada asistente: nombre y apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, país y código postal.

Los menores de 8 años pueden entrar gratis al festival, mientras que los adolescentes de menos de 16 años deberán estar acompañados por su padre/madre/tutor legal en todo momento.

La organización del festival recuerda que solo las entradas adquiridas por el canal de venta oficial son válidas, posicionándose en contra de la reventa. Así, recomienda no publicar fotos en redes sociales de las localidades y hacer una cuenta de usuario en Enterticket para poder acceder a ellas cuando se quiera, aunque en todo caso son enviadas por correo electrónico.

¿Cómo se podrá pagar en el festival?

La pulsera Cashless será el único método de pago válido en el Caudal Fest tanto para las consumiciones en los foodtrucks y las barras como para comprar merchandising. Mediante tecnología NFC, cada pulsera es asociada a un abono o entrada para que el usuario pueda realizar pagos dentro del recingo. Es personal e intransferible.

Los asistentes al festival podrán conseguir su pulsera en la zona de validación, donde cambiarán su entrada por esta herramienta Cahsless en la que se cargará automáticamente el saldo precargado. Y es que aquellas personas interesadas podrán realizar una prerrecarga con la que además conseguirán una bonificación, que será mayor si se realiza con una tarjeta crédito Visa x ABANCA.

El público podrá pagar con sus pulseras Cashless.

Este proceso está disponible hasta fin de existencias o hasta el miércoles 17 de septiembre a las 23:59 horas. El saldo de la prerrecarga será el último en consumirse. Una vez agotadas las bonificaciones, las prerrecargas podrán realizarse sin promoción y, ya en el festival, el público podrá meter más dinero en la pulsera en los puntos físicos de recarga del recinto.

Aquellas personas que no usen todo el saldo de su pulsera podrán solicitar su devolución desde el 23 de septiembre a las 12:00 horas hasta el 7 de octubre a las 23:59 horas escaneando el QR e introduciendo el código de la entrada o la propia pulsera. El importe de las bonificaciones no es reembolsable.

¿Podré dejar mis pertenencias en una consigna?

Caudal Fest dispone de un servicio de consignas de la mano de Mobile Lockers. Así, el público podrá dejar sus objetos personales y recargar su móvil de forma segura en esta zona para la que ya es posible reservar. Y es que las consignas cuentan con tres modalidades de reserva, que son las siguientes:

S: altura 9,5 centímetros; anchura 19; y profundidad 32.5 centímetros. 12 euros

altura 9,5 centímetros; anchura 19; y profundidad 32.5 centímetros. 12 euros L : altura 14 centímetros; anchura 20; y profundidad 32. 20 euros

: altura 14 centímetros; anchura 20; y profundidad 32. 20 euros LD: altura 24; anchura, 20; y profundidad 42 centímetros. 24 euros

¿Qué día y a qué hora son los conciertos?

La organización del festival ya ha dado a conocer el cartel completo del Caudal Fest, así como los días y horarios en los que actuará cada uno de los artistas. Estos son los datos de cada uno de los conciertos y el escenario en el que podrán disfrutarse:

Viernes 19 de septiembre

17:30 - 18:10 horas: Lisdexia (Escenario Estrella Galicia)

18:10 - 19:00 horas: Yarea (Escenario Cutty Sark)

19:00 - 20:00 horas: Duncan Dhu (Escenario Estrella Galicia)

20:00 - 21:00 horas: Vega (Escenario Cutty Sark)

21:10 - 22:40 horas: Love of Lesbian (Escenario Estrella Galicia)

22:40 - 23:30 horas: Carlos Ares (Escenario Cutty Sark)

23:30 - 00:45 horas: Dani Fernández (Escenario Estrella Galicia)

00:45 - 01:35 horas: Dollar Selmouni (Escenario Cutty Sark)

01:35 - 02:35 horas: Niña Polaca (Escenario Estrella Galicia)

02:35 - 03:35 horas: Kike Varela (Escenario Cutty Sark)

Sábado 20 de septiembre

17:50 - 18:20 horas: Aloe Perra (Escenario Estrella Galicia)

18:20 - 19:00: Chicle (Escenario Cutty Sark)

19:00 - 19:50 horas: Marlon (Escenario Estrella Galicia)

19:50 - 20:30 horas: Músculo! (Escenario Cutty Sark)

20:30 - 21:30 horas: Zahara (Escenario Estrella Galicia)

21:30 - 22:20 horas: Merino (Escenario Cutty Sark)

22:20 - 23:50 horas: Melendi (Escenario Estrella Galicia)

23:50 - 00:40 horas: The Rapants (Escenario Cutty Sark)

00:40 - 01:40 horas: Carolina Durante (Escenario Estrella Galicia)

01:40 - 02:30 horas: Alcalá Norte (Cutty Sark)

02:30 - 03:30 horas: Elyella (Escenario Estrella Galicia)

Caudal Fest, organizado por la promotora gallega con origen en la provincia de Lugo Bring The Noise, cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. Estrella Galicia, además, volverá a estar presente en el festival como hace desde su primera edición.