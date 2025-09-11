Ya es oficial: el festival a una hora de A Coruña para empezar el otoño con La Habitación Roja, Anabel Lee y más

Los festivales de música se han consolidado como una opción infalible para disfrutar del verano al máximo. En Galicia, los festivales más conocidos y aclamados incluyen Resurrection Fest, O Son do Camiño y Morriña Fest, mientras que el Caudal Fest destaca por su apuesta por la música pop e indie.

A las puertas del otoño y con la mirada puesta en octubre, Esmorga Fest se ha afianzado como una cita clave en la agenda musical gallega. El festival aterriza en Sarria (Lugo) el próximo mes de octubre para dar la bienvenida a la nueva temporada por todo lo alto.

Un line-up a la altura del 10º aniversario

Ya es oficial: el Esmorga Fest ha anunciado el cartel completo para la edición más especial hasta la fecha. La décima entrega se celebrará los días 17 y 18 de octubre en Sarria (Lugo) con un programa a la altura de un aniversario muy especial.

A los nombres ya confirmados (Anabel Lee, La Habitación Roja, Mujeres, Oh Hiroshima, Bum Motion Club, Joe Crepúsculo, Parquesvr, Las Dianas, Viva Belgrado y Ezeze) se sumarán ahora seis nuevas bandas y DJs que completan el line-up.

El Esmorga Fest continúa creciendo, y en esta edición tan especial contará con la participación de artistas que prometen hacer historia en su décimo aniversario. Entre las nuevas confirmaciones se encuentran las siguientes bandas y DJs: Las Prisas, Battosai, Beach Avenue, Sara Zozaya, Cholas, Pálida, John Axiom y Javier LG.

Un año más, el Esmorga Fest mantendrá su esencia y espíritu independiente, su apuesta por la escena alternativa y el ambiente que convirtió al festival en una de las citas favoritas del público gallego. La música sonará en los espacios habituales: la Sala Litmar y A Unión.

Los interesados pueden adquirir sus entradas en la página web oficial del festival (esmorgafest.com). Tras agotarse las dos primeras ofertas de abono, ahora está disponible el abono reducido para los dos días a 40 euros más gastos de gestión.

"Este ano será especial, cargadísimos de forza traeremos un dos mellores carteis da historia do Esmorgra Fest, ¡non podes faltar¡ Vemonos en Sarria o 17 e 18 de outubro de 2025", animan desde la organización.