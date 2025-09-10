Cuenta atrás para Son & Mar en A Coruña: seis eventos para despedir el verano por todo lo alto

Son&Mar ha llegado para revolucionar A Coruña. El festival, que integra seis eventos a lo largo del mes de septiembre, arranca este fin de semana con el Freestyle Master Series, PetaZeta pop XXL y la Coffee Party. Tres opciones de ocio a las que se sumarán el próximo fin de semana UniFest, Modo Perreo y Wake Up Weekend.

El Puerto de A Coruña acoge estos seis eventos con los que la ciudad despedirá el verano por todo lo alto. Y es que el ciclo musical propone un cartel diverso ligado a diferentes estilos musicales, gastronómicos y de ocio para los que todavía es posible comprar entradas a través de este enlace.

El primero de los eventos se celebra este mismo viernes, Freestyle Master Series, y a él lo seguirán PetaZeta Pop XXL el sábado y Coffee Party el domingo. Una forma inmejorable de pasar el fin de semana tan solo igualada por la propuesta del siguiente: UniFest el jueves 18, Modo Perreo el día 19 y Wake Up el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

12 de septiembre: Freestyle Master Series

Son&Mar arranca este viernes 12 de septiembre con el debut de la octava temporada de FMS en España. A Coruña ha sido la ciudad elegida para el arranque de la liga de las estrellas del freestyle desde las 20:00 horas. La organización ha confirmado ya varias batallas: Nez vs Sweet Pain; Arkano vs Dani VK; Alek vs Fabiuki; Baron vs Nitro; y Zasko vs Sweet Pain.

Este evento se retransmite de forma habitual en vivo con picos de audiencia mundiales que llegan a alcanzar los dos millones de personas. Precisamente, las batallas de este viernes podrán seguirse a través de urbanroosters: una forma única de conocer en directo quién es el rey del freestyle.

13 de septiembre: PetaZeta Pop XXL

La fiesta no para en el Puerto de A Coruña. El mejor tardeo llega a la ciudad herculina de la mano de PetaZeta Pop XXL, según su organización: "Prepárate para una experiencia donde el pop de los 90 y 2000, el reggaetón clásico y los summer hits suenan más fuerte que nunca".

Este evento comenzará a las 18:00 horas y propone al público disfrutar de los mejores temas de las décadas de los 90 y los 2000, cantando a pleno pulmón y bailando sin parar. Y es que las canciones que marcaron a varias generaciones son las protagonistas de PetaZeta Pop XXL, una experiencia única... primero bajo el sol, y después bajo las estrellas.

Grupo Pelícano está detrás de esta propuesta que ya ha llevado al interior de su local de ocio nocturno y que busca que personas de entre 30 y 50 años se diviertan con temas que los harán sentir nostálgicos.

"Petazeta Pop XXL no es el fin del verano, es su mejor capítulo. Prepárate para una tarde cargada de pop dosmilero, reggaetón del bueno, gritos, bailes y algún que otro temazo sorpresa", señalan desde la organización.

14 de septiembre: Coffee Party

Los ritmos suaves, la cultura del café y la gastronomía local se mezclan en el último de los eventos de Son&Mar en A Coruña este fin de semana. La Coffee Party XXL llega a la urbe herculina como la fiesta de moda que arrasa en grandes ciudades de todo el mundo para que el público se lo pase en grande en el muelle de Batería.

De acceso gratuito, el evento arrancará a las 11:00 horas para que el público pueda degustar un rico café de Waco. La comida y la cena irán de la mano de Coruña Cocina gracias al buen hacer de Antonio Amenedo, Alma García y Álvaro Victoriano, que transformarán los mejores productos locales en ricos platos.

La música tampoco faltará y llegará a la Coffee Party con Mestizo, el tardeo de Atlantic Beach Club. La sesión arrancará a las 18:00 horas y contará con las actuaciones de Nadia Boulif, Shia, Junior, Hûmbe, Pachirulo, Santiso, Gaste y Carol. Una forma única de disfrutar de un domingo diferente ya desde por la mañana en buena compañía.

18 de septiembre: UniFest

El copeo universitario del año aterriza en el muelle de Batería de A Coruña el jueves 18 de septiembre. La fiesta, que se prolongará hasta el cierre, celebra su primera edición con un cartel de lujo y el objetivo de que todos los asistentes se lo pasen en grande. Anxo Silva, Bacardit, Barce, Borja Solla, Dumore, Mark Deluxe, Tuxiro y Sote forman el cartel.

19 de septiembre: Modo perreo

Kiko Rivera durante una entrevista con EL ESPAÑOL. Laura Mateo E. E.

A Coruña acoge a mediados de mes el mayor festival de reggaetón antiguo de Galicia: será el 19 de septiembre en el muelle de Batería. El evento, para el que se han agotado muchas de las entradas, propone un viaje a grandes temazos que hicieron bailar a miles de personas y cuenta con un completo cartel.

Y es que en A Coruña sonará con fuerza la música de Danny Romero, Fuego, José de Rico, Kiko Rivera y Lorna con Mike Goldman. Más allá de estos grandes nombres, la música seguirá con los DJ Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y Unaiii. Un evento inigualable que ya abrió bocas a finales de agosto con una pre-fiesta que los asistentes disfrutaron en Amura.

20 y 21 de septiembre: Wake Up Festival

Son&Mar llega a su final el fin de semana del 20 y 21 de septiembre con Wake Up Festival. Los artistas que conforman el cartel, señala la organización, "van a dejar la ciudad del mismísimo revés" tanto el sábado como el domingo, aunque aquellos que lo prefieran pueden ir ambos días con el abono para las dos jornadas.

Hugel, Aaron Sevilla, Lola Bozzano, Caste B2B Santiso, Hûmble B2B Pachirulo y Carlo B2B Santorino son los nombres propios del 20 de septiembre, mientras que el día 21 será el turno de de Adrián Mills, Cloudy, Pastis & Buenri, Peterblue, Selecta e Isma B. Un cartel de auténtico lujo para despedir el verano por todo lo grande.