Xoel López actuará en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 4 de diciembre

Xoel López dará un concierto el jueves 4 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña. El artista se subirá una vez más al escenario en la ciudad que lo vio nacer y crecer como músico, con un showcase donde repasará algunas de las canciones de su último disco, titulado Caldo Espírito y su sencillo De cómo empezamos (Cruce de Caminos).

A través de sus redes sociales, y con el mensaje "¿Volvemos a llenar los teatros?", Xoel ha anunciado dos nuevas fechas para verlo en directo. Además de en A Coruña, estará el sábado 22 de noviembre en el Teatro Afundación de Vigo.

Las entradas para ambas fechas estarán disponibles desde este miércoles, 10 de septiembre, a las 11:00 horas en la página web oficial del cantante.

Con su inconfundible energía y versatilidad, el coruñés convierte cada uno de sus conciertos en una fiesta, reflejando la pasión y entrega que caracterizan sus directos.

Asimismo, Caldo Espírito lleva desde canciones de cantautor puro hasta paisajes sonoros de rock y raíces, demostrando que la música de Xoel no puede ser encajonada. Las estructuras de las canciones son reinventadas, los sonidos explorados y las temáticas reinterpretadas.

Es un esfuerzo valiente de Xoel por recuperar la calidez humana y la espiritualidad a través de su arte y cada canción es una invitación a sumergirse en su corazón y alma, pero también a encontrar una conexión con nuestras propias experiencias personales a través de sus letras.