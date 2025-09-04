Ofrecido por:
Rondalleando por Ultramar celebra su tercera edición llevando la música a las calles ferrolanas
Cinco rondallas participarán en la iniciativa en la tarde de este viernes
La iniciativa Rondalleando por Ultramar llega este viernes a su tercera edición. Organizado por el Concello y la Asociación Multisectorial Ultramar Village, este proyecto llevará la música de las rondallas una vez más a las calles del barrio ferrolano en la tarde del viernes a partir de las 19:00 horas.
En él participarán cinco rondallas: Lucero del Alba, Club de Campo, Bohmeios, O Son do Mar y Sonidos del Alba. Todas ellas tocarán y cantarán por las calles delante de una veintena de locales asociados a Ultramar Village.
Para conocer todas sus paradas, la organización ha elaborado un mapa interactivo en el que se pueden consultar las rutas de cada rondalla.
La iniciativa cuenta con financiación municipal dentro de la subvención de actividades de dinamización y promoción económica de este año.