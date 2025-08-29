A Coruña estrenará este septiembre VIBÕ, la nueva discoteca de Cantones Village

La noche coruñesa se prepara para estrenar un nuevo espacio de ocio. VIBÕ abrirá sus puertas los días jueves 11 y sábado 13 de septiembre en el edificio Cantones Village, en el lugar que hasta 2023 ocupaba My by Dux. Su horario será el mismo que el del resto de locales del complejo.

La discoteca apunta a un público de entre 18 y 23 años, con una amplia programación de DJs de distintos puntos de España. En un principio funcionará los jueves, centrada en el ambiente universitario de A Coruña y Santiago, y los sábados.

El proyecto está impulsado por Javier Acuña, propietario desde hace años de Harbour, en Vilagarcía de Arousa, y que ahora desembarca en A Coruña de la mano del grupo Pelícano. "Tendremos cuatro DJs residentes, los mismos que en Harbour: Rubén Rey, Carlos Barral y Pablo Grande. Y, de A Coruña, contaremos con Telmo Brea", explica.

La campaña de lanzamiento arrancó el pasado jueves en redes sociales con cierto aire de misterio. "La acogida está siendo muy buena. La gente tiene ganas de un nuevo espacio en el que se sientan como en casa", asegura Acuña.

El empresario también adelanta que el público se sorprenderá con la reforma del local: "Es un lavado de cara potente. No tiene nada que ver con la estética que tenía el antiguo My".