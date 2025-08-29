La Casa Azul celebra su 25 aniversario en A Coruña como broche de oro de Noites do Porto

Cartel del concierto de La Casa Azul para su concierto en Noites do Porto de A Coruña.

La quinta edición del festival rinde homenaje al Bristol Bar por sus 30 años de apoyo a la música independiente Más información: Noites do Porto 2025 en A Coruña: Los conciertos

En el quinto aniversario del festival Noites do Porto, en A Coruña, otro aniversario, el 25 de la banda indie nacional La Casa Azul, servirá para completar el cartel y poner el broche de oro a la nueva edición. El concierto se celebrará en el Muelle de Batería el próximo 27 de septiembre.

El repaso a los grandes éxitos de la formación de Guille Milkyway también rendirá homenaje al Bristol Bar de A Coruña, local que cumplirá 30 años de apoyo a la música independiente. La noche comenzará con una sesión de Juligan, el apodo como DJ de Julián Saldarriaga (Love of Lesbian).

La sección Noites nos Bares acercará a algunos de los mejores selectores y Djs locales, nacionales e internacionales como Callum Brown, Ryan Scott, Vanne Vamp, Ángel Snap, Txetxu el Tigre, Gulya o Los Bundy a los principales bares musicales de la ciudad y otros locales de referencia.

Los vigueses Fantasmage presentarán por primera vez en directo su nuevo disco y lo harán abriendo para Deadletter la noche del 24 de septiembre en Garufa Club.

La artista coruñesa Iria do Castelo es la responsable de reinterpretar el cartel de la programación musical de la quinta edición del festival en el marco de la cápsula Noites coa Arte, cuyas obras se pueden visitar desde esta jornada en el local Ummagumma, en la plaza de Azcárraga.

