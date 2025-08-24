Vega cierra este lunes las Noches de María Pita en A Coruña

Vega cerrará este próximo lunes 25 de agosto el ciclo Noches de María Pita y pondrá fin a las actividades en la plaza dentro del programa de las Fiestas de María Pita 2025.

"El balance de este año es muy positivo, logrando reunir en el escenario principal de las fiestas a artistas de primer nivel y de muy variado estilo musical, fruto del trabajo que hemos realizado desde el Gobierno de Inés Rey para tener unas fiestas abiertas a toda la ciudadanía", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

El concierto dará comienzo a las 22:00 horas. Vega es una artista, autora y compositora española con más de 22 años de experiencia profesional. Está considerada una de las compositoras y autoras más prestigiosas de su generación, así como una artista femenina líder a la vanguardia con su propio sello y editorial, La Madriguera Records.

Con 11 álbumes publicados, son los 6 lanzados bajo su propio sello los que alcanzaron un nº1 y cinco nº2 en Promusicae (Lista de álbumes más vendidos de España), así como 2 nominaciones a Mejor Álbum de Pop-Rock en los Premios Latin Grammy. Sus colaboraciones con otros artistas también reflejan un viaje musical cuidadosamente curado y sin ataduras. Elvis Costello, Iván Ferreiro, Eva Amaral, Manuel Carrasco, Raphael, Arturo Sandoval y Carla Morrison son algunos de los artistas con los que ha trabajado.

En la actualidad, Vega está presentando su último trabajo, IGNIS, producido por Ricky Falkner, grabado y mezclado por Jordi Mora y masterizado por Ángel Medina. Con este consiguió el nº3 de vinilos más vendidos en España, así como el Premio a Mejor Diseño Gráfico en los Premios MIN 2025. Vega ha sido nominada por IGNIS a Mejor Álbum Pop/Rock en los Premios de la Academia de la Música Española.

Dispositivo especial de transporte

El lunes será también el último día del dispositivo especial de transporte operativo durante las Noches de María Pita. Habrá salidas desde Porta Real a partir de las 00:00 horas, hora prevista de finalización de los conciertos.

El dispositivo consiste en:

Una línea identificada como 1 que dará cobertura a las zonas de A Palloza, Gaiteira, Os Castros, Castrillón y Avda. de Monelos.

Una línea 1A para las zonas de Cuatro Caminos, Salvador de Madariaga, Matogrande y Eirís.

Una línea 3 que dará servicio a las zonas de Durmideiras y Monte Alto.

Una línea 3A que dará servicio a las zonas de Labañou y Os Rosales.

Una línea 6, que saldrá de Porta Real y entrará por Juana de Vega a la Plaza de Pontevedra, Avda. de Finisterre, Ventorrillo y Meicende.

Una línea 7, que saldrá de Porta Real y entrará por Juana de Vega para dar servicio a las zonas de Peruleiro, Ronda de Outeiro, Ventorrillo y Vila de Negreira.

Una línea 11, que saldrá de Porta Real y pasará por Juana de Vega, Plaza de Pontevedra, Juan Flórez, Pla y Cancela y Os Mallos.

Una línea 21, que dará cobertura a Ramón y Cajal, Pablo Picasso, Birloque y Novo Mesoiro.

A estas se suma la línea 24, que dará servicio al barrio de A Zapateira.

Por otra parte, a partir de las 00:05 horas entrará en servicio una línea nocturna, en el sentido inverso al habitual, Porta Real – Os Castros – Castrillón – Monelos – Eirís – Palavea – Ronda de Outeiro.

A partir de las 00:30 horas entrará en servicio otra línea nocturna, en el sentido de circulación habitual: Labañou – Ronda de Outeiro – Birloque – Novo Mesoiro.