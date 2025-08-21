Casi 10.000 personas a la cola para ver a Luz Casal en la cúpula del Monte de San Pedro en A Coruña

Más de 9.000 personas en lista de espera y sigue en aumento. Este es el número de reservas que ha recibido la web de Zara para el concierto de Luz Casal en la cúpula del Monte de San Pedro, en A Coruña.

En tan solo dos horas, miles de personas han intentado hacerse con una de las entradas para el concierto de la artista gallega, con la esperanza de que se libere alguno de los 200 asientos que hay reservados.

Las entradas, que salieron a las 10:00 horas de la mañana de este jueves, se agotaron en cuestión de segundos. De ahí que aquellos que se quedaron fuera tan solo tuvieron opción de inscribirse en la lista de espera, que a las 12:00 horas de la mañana ya iba por el número 9.000.

El concierto de la cantante será este viernes 26 de agosto a las 21:00 horas en la cúpula del Monte de San Pedro, que desde hace unos meses acoge un espectáculo inmersivo de la mano de Zara por su 50 aniversario.

El de Luz Casal es el segundo concierto que ofrecen en este espacio, después de que el cantante Myles Smith triunfara en otro de los eventos organizados por el gigante Inditex.