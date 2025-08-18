La XXIV Guísamo Folk llega el sábado a Bergondo (A Coruña) con Mondra, Baiuca, De Vacas y Abril

La XXIV edición del Festival Guísamo Folk, organizado por el Concello de Bergondo, se celebra este sábado en el centenario Campo da Feira de Guísamo con Mondra, Baiuca, De Vacas y Abril. El cartel, señala el ayuntamiento, es una clara demostración de intenciones: apostar por los nuevos formatos de la música tradicional gallega.

Los conciertos comenzarán a las 20:00 horas, pero ya desde las 16:00 horas habrá talleres y actividades. El evento ha sido presentado este lunes de la mano de la alcaldesa de Bergondo, Alejandra Pérez Máquez; la concejala de Cultura, Patricia Vázquez; y la técnica encargada del Festival, Leticia Rey. El cartel es obra de Adrián Prado.

"É unha aposta decidida polos novos formatos da nosa música tradicional que están a triunfar nos últimos tempos", aseguró la regidora, que reivindicó el carácter familiar de esta fiesta y añadió: "Cremos que se conformou un moi bo cartel, con propostas para todos os públicos, e que a xente o vai desfrutar".

Las personas que quieran disfrutar de este festival podrán aparcar en el aparcamiento situado cerca del Campo da Feira. El evento comenzará este sábado 23 con una comida campestre y continuará con talleres y juegos tradicionales durante la tarde. Los conciertos será desde las 20:00 horas hasta medianoche.

Cuatro actuaciones de lujo

La primera formación en subir al escenario será Abril. El trío, formado por Claudia Abril (voz y percusión), Marina Carpente (violín y voz) y Antón Lago (guitarra y voz), es un proyecto que mezcla músicas de raíz gallega e ibérica con otros géneros.

De Vacas, formado por las santiaguesas Inés Salvado, Faia Díaz y Paula Romero y el nigranés

Guillerme Fernández, presentará su espectáculo Rebovina Divas Live, a través del que homenajea a las divas del pop: Whitney, Celine, Mónica, Beyonce…

Mondra, considerado una de las nuevas estrellas del trad, continuará con la fiesta. Natural de Teo, el artista bebe de la música tradicional gallega y la convierte en un sonido plenamente actual.

Baiuca cerrará el festival. El artista Alejandro Guillán está triunfando por todo el país con su proyecto en el que intenta acercar la tradición gallega a la vanguardia y a la electrónica mediante el uso de instrumentos tradicionales que se asocian con sintetizadores, cajas de ritmo y programaciones.

Talleres, juegos y comida campestre

El Festival Guísamo Folk es más que música. La fiesta se inicia todos los años a la hora de comer cuando el Campo da Feira ubicado en Pedras Brancas acoge a los bergondeses que se reúnen para realizar una tradicional comida campestre. Las mesas de piedra podrán reservarse desde el jueves 21:00 en el propio campo, aunque el ayuntamiento pondrá a mayores más mesas portátiles.

Por la tarde habrá juegos tradicionales y tres obradoiros: de jabones artesanales, de elaboración de zumo de manzana y de basura marina. Estas actividades estarán disponibles desde las 16:00 horas.

En el Campo da Feira también tendrán sus puestos de comida y bebida las entidades del municipio; Comisión de Festas de Guísamo, Comisión de Festas de Ouces y Comisión de Festas de Vixoi; y las empresas Mico-Midas Food Truck y Bico de Xeado.

El festival estará amenizado a lo largo del día por la Agrupación de Musica Tradicional de Bergondo.