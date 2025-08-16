Coti actúa en A Coruña: "Será un concierto vivo, mágico, hecho especialmente para esa ocasión"

Coti es sinónimo de música. El cantante y compositor argentino reivindica a cada paso que da la importancia de mantenerse fiel a la música en directo, algo que lo ha llevado a convertirse en un referente a nivel internacional y a convertir sus canciones en auténticos himnos que cantan personas de todas las edades.

Considerado uno de los músicos más completos de la escena musical latina, el artista visita este 17 de agosto A Coruña en el marco de las Fiestas de María Pita. "Estoy muy contento de visitar a miña terra galega una vez más", confiesa a Quincemil días antes de su actuación en la céntrica plaza, que comenzará a las 22:00 horas.

Esta visita es más especial si cabe porque se enmarca en su gira 20TOUR25, con la que homenajea el 20 aniversario de Esta Mañana y Otros Cuentos. Este disco llevó al argentino a ser conocido en todo el mundo, convirtiendo sus creaciones musicales en auténticos clásicos de la música de habla hispana.

El repertorio de este nuevo trabajo incluye, además de versiones de sus canciones más conocidas, temas compuestos para otros artistas que han sido éxitos mundiales y que Coti versiona de la forma que los imaginó. Donde están corazón o Te quise tanto son algunos ejemplos cuyas letras canta todo el mundo. También A Coruña el próximo 17 de agosto.

Coti está inmerso en su gira '20 TOUR 25'. Cedida

Este año estás haciendo un tour especial por el 20 aniversario de Esta Mañana y Otros Cuentos, pero llevas más años vinculado a la música. ¿Cómo te han tratado la música y el público?

Me siento un privilegiado, muy agradecido. Viene siendo un camino muy lindo, productivo y disfrutado, y también con momentos obviamente difíciles. Pero es una lección y una especie de sacerdocio decidir ser artista, vivir de lo que a uno lo mueve y lo conmueve y llevarlo adelante todos los días viviendo en consecuencia.

La verdad es que estoy muy feliz, lo volvería a hacer. Llegó ese punto donde se conjuga la experiencia de lo vivido, de lo hecho, con la ilusión renovada, con la productividad, con la energía que tengo.

Estoy pensando en los proyectos y cosas que me van apareciendo y que elijo llevar adelante. Es una etapa en la que estoy viviendo mi carrera, disfrutando cada cosa que hago. Antes quizás era más difícil conseguir eso. Por muchas cosas: por presión, por inexperiencia, por inmadurez...

La cuestión es que ahora estoy en un momento en que la experiencia, el camino recorrido y las ganas me hacen elegir qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, acortar caminos y poder disfrutar sobre todo de cada paso que voy dando.

¿Tú relación con la industria de la música ha cambiado a lo largo de los años?

Mi relación es con la música, no con la industria de la música. A veces pude, y a veces no, escaparme de lo que se llama industria, pero mi carrera estuvo basada en la música. La industria de la música es una arista bastante destructiva y caníbal que se dedica a exprimir artistas, secarlos y tirarlos a la basura, como ha pasado durante todos estos años.

El hecho de tener la experiencia y los años que tengo me da la posibilidad de tener una visión un poco más clara acerca de esas cosas. Cuando uno, como artista, pretende estar dentro de la industria de la música, es garantía de infelicidad, de frustración y de perder el norte artístico de lo que uno quiere hacer.

Obviamente, por momentos hay que jugar con las reglas porque estamos dentro de un sistema, querramos o no, pero nunca se debe perder de vista el hecho de que uno es un artista y tiene que tener sus propias reglas, sus propios tiempos y sus propias maneras de hacer las cosas y respetarlas y armar sus propios sistemas,

¿Es ese uno de los secretos para tener una carrera tan larga? ¿Mantenerte fiel a ti mismo?

Sí, puede que sea una de las de las claves: qué fácil decirlo y luego lograrlo... Sé que para la gente joven es muy complicado imaginarse o plantearse 'voy a hacer esto', pero hoy más que nunca hay mucho de autogestión. La industria cambió en el sentido de que apoya las cosas que ya están funcionando, se sube a un tren que ya viene andando.

La industria no ayuda a desarrollar, no apuesta por nuevos talentos, simplemente se suma a lo que ya está. Los artistas jóvenes están trabajando mucho en su autogestión y en algunos casos resulta muy bien, en otros no.

Lamentablemente, ahora al artista se le exige muchísimo más que hacer su arte: se le exige ser comunicador, videasta, cineasta, guionista, publicista, camarógrafo, modelo, vestuarista... El artista tiene que hacer absolutamente todo. Eso va en detrimento de la calidad musical, porque el artista en lugar de dedicarse a estudiar música, a componer y a hacer buenas letras y buenas melodías, se tiene que ocupar del TikTok.

Este 2025 es especial para ti porque se cumplen 20 años del lanzamiento de Esta Mañana y Otros Cuentos. ¿Cómo ha sido reencontrarse con estos temas después de dos décadas?

Son canciones que siempre estuvieron presentes en mi música, fue como pararse y decir: '¿qué pasó en aquel momento?', 'Qué copado, qué lindo, qué bisagra que fue' y también 'qué traumático' en algunos casos, no todo es una película de Disney. En la carrera de los artistas hay miles de cosas.

Yo no soy muy de hacerlo, pero a veces los números redondos en el tiempo hacen que uno se ponga a revisionar cómo fue el contexto histórico, artístico, personal. El repertorio siempre estuvo presente porque gran parte de esas canciones siempre fueron parte de mis conciertos, pero está bueno decir 'Uy, mirá, pasaron 20 años de esta grabación icónica y la siguen cantando niños de 8 años'.

Recibo videos de niños de todas las edades y lugares muy diversos del mundo cantando Nada fue un error o Antes que ver el sol. Es un modo no nostálgico, sino lindo de ponerse a ver el por qué canciones como esas no pasan de moda y son parte del cancionero, están fuera de la estructura de la moda y del consumo, se hicieron ya clásicos. Estamos festejando que estas canciones ya son clásicos y no van a pasar de moda.

¿Te encuentras también a niños y jóvenes que no habían nacido entonces cantando estas canciones en tus conciertos? ¿Son un lugar de encuentro entre generaciones?

Constantemente. Gente de 20 años, de 25, 30, 40, 50 o de 80 años, y niños pequeñitos. Son canciones que hicieron crossover. Eso habla de que hay una construcción de cancionero popular que se sigue escribiendo, como Color Esperanza, que no fue parte de ese disco pero fue parte de esa época.

El 17 de agosto actúas en A Coruña en las Fiestas de María Pita, en uno de los escenarios más especiales de la ciudad. ¿Qué puede esperarse el público de tu concierto?

Van a esperar a un artista muy emocionado, dándolo todo. Será un concierto vivo, mágico, hecho especialmente para esa ocasión. No es un concierto de estos hechos con un molde, prefabricados y que se repiten cada noche, sino que es un concierto vivo y que va a estar latiendo en ese momento. Intento siempre mantener viva la esencia del concierto en directo.

Parece una tontería lo que digo, pero hoy en día estamos viviendo casi la muerte de los conciertos en directo. Estamos viendo por lo menos una decadencia: cuando uno llega al Movistar Arena y ve que todo se repite exactamente igual que la noche anterior, que el artista prácticamente no habla, que lo que ocurre parece un videoclip con toda la producción, las pantallas...

Y ni siquiera hay músicos tocando en vivo. La música está grabada, muchas veces hasta la voz está grabada. El concierto en vivo como tal está en crisis, y yo la defiendo: voy con músicos tocando en vivo, yo no llevo nada grabado, ni autotune, ni filtros ni a alguien que ponga el Play para salir como autómatas a hacer exactamente lo mismo que la noche anterior.

Tocamos en directo, vibramos en directo y con los instrumentos y los músicos tocando en directo. Lo defendí desde que empecé mi carrera y lo haré hasta que me muera. Lo llevaremos a A Coruña y lo estamos llevando a cada sitio que vamos.

El concierto también va a a ser un resumen de toda mi carrera, donde se van a escuchar canciones que el público conoce mucho, que escribí para otros y que también fueron parte de mis discos. Preveo que va a ser una gran fiesta.

El día anterior estás en Punta Umbría, pero después tienes unos días antes del siguiente concierto en Cantabria. ¿Aprovecharás para visitar A Coruña?

Ya la conozco, pero siempre siempre me tienta la posibilidad de quedarme unos días. Amo Galicia, amo A Coruña. Nosotros llevamos la sangre gallega muy adentro: Argentina tiene un vínculo muy especial con Galicia y Galicia con Argentina.

Nosotros a los españoles decimos gallegos y cuando estoy en Galicia mucha gente me dice 'yo tengo una tía que está viviendo allí, que estuvo en Buenos Aires' . Todo el mundo tiene parientes en Argentina y eso hace que me sienta como en casa.