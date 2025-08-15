La música no termina en agosto: los conciertos más importantes de A Coruña hasta finales de 2025

Los conciertos más importantes que acogerá A Coruña hasta finales de 2025

A lo largo del año hemos podido disfrutar de una gran variedad de conciertos de importantes artistas nacionales e internacionales. Por nuestros escenarios han pasado Leiva, Franz Ferdinand, La Raíz, Ryan Adams, Chayanne, Arde Bogotá, Foster The People y muchos más.

Y tampoco podrían faltar los festivales de música, como el Morriña Fest o Atlantic Pride, que durante varios días llenarom las calles coruñeses de música. Pero los espectáculos no se acaban aquí, ya que todavía queda mucho más por disfrutar. En Quincemil te hacemos una lista que podrás consultar hasta que se acabe el año.

Conciertos y festivales de septiembre

El verano no se acaba una vez empieza el mes de septiembre. Por ello, todavía podremos disfrutar de los últimos coletazos del sol, calor, playa... ¡Y festivales! El noveno mes del año acoge dos importantes festivales: el Flores Rock y el Recorda Fest. Serán los eventos encargados de ponerle el broche de oro al intenso verano coruñés.

A estos dos festivales se les suman también el ciclo de conciertos de Noites do Porto, celebrado en diferentes localizaciones entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre. Algunos de los artistas que actuarán bajo este ciclo son Deadletter, The Lemonheads y Sho-hai.

Además, también podremos disfrutar de conciertos en solitario de grupos, duetos y cantantes como CANO, Pimpinela, Joaquín Sabina o Quevedo.

5 y 6 de septiembre: Flores Rock

Cartel de la edición 2025 del Flores Rock

El mes arranca de la mano del Flores Rock, el festival gratuito y al aire libre que se celebrará el 5 y 6 de septiembre en el mítico Barrio de las Flores.

Durante el viernes y el sábado, los vecinos del barrio y alrededores podrán disfrutar de tres grandes cabezas de cartel: Soziedad Alkoholika, Benito Kamelas y Dirkschneider.

5 y 6 de septiembre: Recorda Fest

Cartel Recorda Fest 2025

Paralelamente, el primer fin de semana de septiembre también acogerá el Recorda Fest. Un año más, se proclama como una de las citas musicales más esperadas de la época.

Se encargará de cerrar la temporada de verano en el Muelle de Batería con las actuaciones de La La Love You, Nena Daconte, Marlena, Álvaro de Luna, Juan Magán y Leire Martínez, entre otros.

Las entradas para acudir al Recorda Fest todavía se encuentran a la venta desde 35 euros en recordafest.es

10 de septiembre: Capercaillie

El siguiente grupo invitado al Teatro Colón es Capercaillie

El jueves 10 de septiembre será la fecha señalada para continuar con el ciclo de conciertos actual bautizado como Folk no Colón. Durante este año 2025 ha ido celebrando su segunda edición con algunos de los grupos folk más sonados de la actualidad.

Así pues, el noveno mes del año recibirá en el Teatro Colón a Capercaillie, una de las bandas más importantes de la música celta. La hipnotizante voz de Karen Matheson transportará a todo el público hasta las Highlands escocesas.

Las entradas están a la venta desde 19,60 euros en Ataquilla.com

11 de septiembre: CANO

El rapero español CANO actuará en el Coliseum de A Coruña

Al día siguiente, viernes 11, saltamos de la música celta hasta el sonido urbano más actual de la mano de CANO. Este rapero español es una de las voces más escuchadas dentro del panorama musical del país.

Se subirá a los escenarios del Coliseum a las 21:00 horas para cantar algunos de sus temas más sonados, como Caile, Cuando Salga La Luna o Tenerte.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 41,04 euros.

13 de septiembre: Pimpinela

El siguiente dueto que hará una parada en A Coruña es Pimpinela

El ritmo no bajará ni a mediados de mes, pues la siguiente cita que tendremos será el sábado 13 de septiembre con el icónico dueto español Pimpinela, quienes presentan su gira Noticias del amor en el Palacio de la Ópera.

A partir de las 21:00 horas todos sus fans podrán corear al ritmo los grandes éxitos de Pimpinela en un show inédito que teatraliza la forma en la que han ido cambiando las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de los años.

Las entradas están disponibles desde 44 euros en Ataquilla.com

18 y 20 de septiembre: Joaquín Sabina

El legendario cantautor Joaquín Sabina le regalará dos fechas a la ciudad herculina

Otra mítica figura de la música española que visitará el Coliseum durante este mes será el legendario Joaquín Sabina, quien le regalará a su público herculino dos fechas diferentes de su gira Hola y adiós: jueves 18 y sábado 20.

Quién Me Ha Robado el Mes de Abril, La Canción Más Hermosa del Mundo y Lo Niego Todo sonarán dos días diferentes en la ciudad herculina. Y no hay ningún fan que se lo pueda perder.

Las entradas para ambos días se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 61,56 euros.

26 y 27 de septiembre: Quevedo

La última cita del mes será traída por el artista Quevedo

A finales de mes, para cerrar septiembre por todo lo alto, tendremos el concierto de uno de los artistas españoles más importantes de la actualidad: Quevedo, co-autor del grandísimo hit del Vol. 52 de las Bizarrap Music Sessions.

Llegará al Coliseum de A Coruña con su tour Buenas Noches. Actuará el viernes 26 y el sábado 27, una fecha que fue añadida posteriormente tras el rápido sold out de las primeras entradas.

Las últimas entradas del sábado 27 se pueden conseguir en entradas.com desde 99 euros.

Conciertos de octubre

La temporada de grandes festivales ya ha finalizado, pero eso no significa que la música se vaya a detener, pues el mes de octubre preveé grandes conciertos que no dejarán a nadie indiferente.

A lo largo de todo el mes, las diferentes salas de la ciudad herculina tendrán cita con artistas de tanta relevancia nacional e internacional como Coque Malla, Andy & Lucas, Mora, DUKI, Antonio Orozco y Manuel Turizo.

Además, para cerrar el mes de octubre por todo lo alto, se podrá disfrutar de dos conciertos sinfónicos: The Dire Straits Experience y The Music of Morricone, Zimmer, Williams.

4 de octubre: Coque Malla

La primera gran cita musical del mes de octubre será Coque Malla Cavea producciones

Los conciertos destacados del mes de octubre dan inicio oficial el 4 de octubre a las 20:30 horas en el Palacio de la Ópera con Coque Malla -actor, cantante y ex líder de Los Rebeldes- como el protagonista principal.

En esta gira nacional -que celebra su 40 aniversario- el autor hará un recorrido de su trayectoria musical, rememorando algunos de sus mayores éxitos, como No puedo vivir sin ti, Guárdalo (Los Ronaldos) o Me dejó marchar.

Las entradas se pueden conseguir desde 44,01 euros en Ataquilla.com

5 de octubre: Andy&Lucas

El segundo gran concierto del mes vendrá de la mano del dueto Andy & Lucas Europa Press

Poco después de finalizar con el rock español de Coque Malla, llegará hasta los escenarios coruñeses el mítico dueto conocido como Andy&Lucas, quienes llevan recorriendo España desde inicios de 2024 con su gira de despedida de los escenarios: Nuestros últimos acordes.

Con este tour, la fusión del pop/rock con el flamenco llenará el Palacio de la Ópera desde las 20:00 horas. Se trata de un 'adiós' por todo lo alto, dedicado a sus fans más fieles, quienes no dudarán en corear con ellos sus éxitos más grandes.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 38,50 euros.

9 de octubre: Mora

El concierto de Mora será una de las citas musicales más grandes del mes

Unos días más tarde aterriza en el Coliseum el reconocido artista puertorriqueño, Mora, autor de grandes temas de la música urbana actual. Se presentará sobre los escenarios coruñeses a las 21:00 horas con su gira Lo mismo de la otra vez.

Su salto definitivo a la fama llegó gracias a sus colaboraciones con Bad Bunny y Myke Towers en el año 2017. Desde entonces, su música no ha dejado de sonar mundialmente. Es autor de grandes hits, como Noche loca o el remix de Pensabas, junto a Eladio Carrión, Brray y Joyce Santana.

Las últimas entradas se pueden conseguir en vivaticket.es desde 121 euros. ¡Date prisa, ya que quedan pocas!

12 de octubre: DUKI

Duki traerá EL Ameri World Tour a Galicia el 12 de octubre de 2025 Instagram

La fecha más esperada del mes de octubre será el domingo 12, pues quien llega al escenario del Coliseum es nada más y nada menos que DUKI, el rapero argentino, autor de éxitos como She Don't Give A Fo, Goteo y Hablamos Mañana (ft. Bad Bunny).

Se subirá a los escenarios herculinos de la mano de su DUKI, AMERI WORLD TOUR, que dará inicio a las 21:00 horas y supondrá una cita exclusiva que ninguno de sus fans se podrá perder.

Las entradas son limitadas, pero todavía se pueden conseguir en ticketmaster.es desde 64,50 euros.

19 de octubre: Manuel Turizo

El artista colombiano Manuel Turizo será el siguiente en actuar en el Coliseum

La otra gran cita del mes será el 19 de octubre, pues esta vez el Coliseum se convertirá a partir de las 21:00 horas en el escenario de Manuel Turizo, otra reconocida figura de la música urbana, autor del gran éxito internacional La Bachata.

El artista colombiano se embarca en el 201 Tour con motivo del lanzamiento de su álbum homónimo. A lo largo de esta gira, Manuel Turizo presentará un formato híbrido entre concierto y espectáculo, ya que el escenario se convertirá en su Apartamento 201.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 37,80 euros.

24 de octubre: The Dire Straits Experience

La penúltima cita musical del mes será el espectáculo de The Dire Straits Experience

Finalmente, entramos en la parte sinfónica del mes, que tendrá lugar durante los últimos días de octubre. Empezamos el viernes 24 con el espectáculo de The Dire Straits Experience, que tendrá lugar en el Coliseum a las 21:00 horas.

Uno de los míticos miembros de la banda inglesa, Chris White, resucita las mejores canciones de Mark Knopfler bajo un formato que emocionará a cualquiera.

Las entradas se pueden conseguir desde 64,80 euros en Ataquilla.com

26 de octubre: The Music of Morricone, Zimmer, Williams

El mes de octubre se cierra de la manera más sinfónica

El mes de octubre se pondrá el broche de oro con el espectáculo del domingo 26: The Music of Morricone, Zimmer, Williams, una importante cita musical para aquellos apasionados de la banda sonora de las películas.

El concierto dará inicio a las 19:00 horas en el Palacio de la Ópera y presentará en directo, tocado por la Royal Film Concert Orchesta, la banda sonora de E.T., Indiana Jones, Gladiator y Superman, entre otras.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 40,70 euros.

Conciertos de noviembre

El penúltimo mes del año parece una de las épocas más extrañas para organizar un concierto, ya que nos encontramos a medio camino entre los eventos de las Navidades y los resquicios de los festivales de verano y conciertos de octubre.

Sin embargo, el sonido de la música nunca se detiene en la ciudad herculina. Por lo tanto, no es de extrañar que durante estas fechas también vayamos a poder disfrutar de diversas actuaciones de reconocidos artistas españoles e internacionales.

Así pues, algunos de los grandes grupos y solistas que llegarán a nuestros escenarios serán Loquillo, Vanesa Martín Duncan Dhu, Ana Belén, Anuel AA y Fito y Fitipaldis.

1 de noviembre: Loquillo

El primer artista que tocará en los escenarios coruñeses en noviembre será Loquillo

El mes de noviembre se inaugurará por todo lo alto con un concierto de una de las figuras más míticas del rock español: Loquillo, quien se presentará en el escenario del Coliseum de A Coruña a las 19:00 horas.

Su parada en la ciudad herculina forma parte de su gira Corazones Legendarios: Grandes clásicos en vivo. Como ya anticipa su nombre, Loquillo hará un recorrido en directo por sus 47 años de trayectoria musical.

Las entradas se pueden conseguir desde 43,20 euros en Ataquilla.com

8 de noviembre: Vanesa Martín

La siguiente cita musical vendrá de la mano de Vanesa Martín

Tras el aplastante éxito que tuvo en su concierto de Vigo, la cantautora regresa a tierras gallegas para regalarle a la ciudad herculina una cita incomparable dentro de su Tour 2025. Se presentará en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas.

Con su nuevo recopilatiorio de canciones inéditas, Vanesa Martín emocionará a su público gracias a su sensibilidad, emoción y conexión que solo ella sabe mostrar. Será una de las noches más mágicas del mes.

Las entradas están a la venta desde 49,36 euros en Ataquilla.com

16 de noviembre: Anuel AA

Una de las citas más destacadas de este mes será el concierto de Anuel AA

A mediados de mes, más concretamente el domingo 16, llegará una de las citas musicales más destacadas del mes: Anuel AA, el icono del trap y reguetón que ha conseguido ganarse un importante puesto en el panorama urbano internacional.

Desde las 21:00 horas el Coliseum coruñés se llenará de sus grandes hits, como Real Hasta la Muerte -tema que le da nombre a su gira-, Secreto, MALA o BEBE, sus dos colaboraciones con 6ix9ine.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 53,46 euros.

22 de noviembre: Mikel Erentxhun - Duncan Dhu 40 Aniversario

Mikel Erentxun y su banda durante un concierto de la gira por el 40.º aniversario de Duncan Dhu. Jokin Fernández

Unos días más tarde llegará a los escenarios coruñeses el homenaje más importante de Duncan Dhu, pues vendrá de la mano del venezolano Mikel Erentxhun, uno de sus miembros más icónicos.

Recorrerá diferentes salas del mundo en compañía de su banda, incluyendo toda la discografía de Duncan Dhu, desde POR TIERRAS ESCOCESAS hasta EL DUELO, para celebrar por todo lo alto sus 40 años.

Las entradas se pueden conseguir desde 38,66 euros en Ataquilla.com

23 de noviembre: Ana Belén

Una de las últimas citas musicales del mes será Ana Belén

Una de las voces más icónicas de la música española regresa a los escenarios tras varios años de ausencia. La polifacética Ana Belén, cantante, compositora y actriz, se embarca en su nueva gira: Más D Ana Belén.

El domingo 23 de noviembre se subirá al escenario del Palacio de la Ópera a las 20:30 horas para recordar a su público más querido algunos de sus grandes éxitos, como El hombre del piano, Vuelo blanco de gaviota o Bachátame.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 55 euros.

28 de noviembre: Fito & Fitipaldis

El último concierto del mes vendrá de la mano de los icónicos Fito y Fitipaldis

El mes de noviembre se cerrará con un gran concierto, coronado como una de las grandes citas del año. Y es que el icónico dueto de rock español, conocido como Fito y Fitipaldis, se presentará en el Coliseum a las 21:00 horas del viernes 28.

El sonido más clásico del rock español sonará en A Coruña durante una noche entera gracias a estos dos artistas, quienes presentan su Aullidos Tour con grandes hits como Por la boca vive el pez, Soldadito marinero, La casa por el tejado y muchas más.

Las entradas se encuentran disponibles en Ataquilla.com desde 51 años.

Conciertos de diciembre

El último mes del año llega pisando con fuerza, pues durante estos días se podrá disfrutar de algunas de las citas musicales más esperadas de todo el año.

El gran protagonista de estas fechas será David Bisbal, quien ha conseguido alcanzar el estatus de 'Mariah Carey español' gracias a su versión de Mi burrito sabanero. Será una cita ideal para acudir con familia o amigos y celebrar la época navideña.

Otros conciertos relevantes también serán el de Sen Senra, Rosario e Ismael Serrano.

12 de diciembre: Sen Senra

El gallego Sen Senra será la primera cita del mes de diciembre Sonido Muchacho

La inconfundible voz del gallego Sen Senra, que lleva varios años haciéndose un importante lugar en la música española, llegará al Coliseum a las 21:30 horas del viernes 12.

Se podrá disfrutar de un show inédito, pues será el cierre de PO205AZ: La Última Misa. Con esto cerrará su importante trilogía, donde amasó tal éxito que hasta le permitió colaborar con Aitana, Carin León, Sky Rompiendo y Tainy.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 32,40 euros.

13 de diciembre: David Bisbal

La música de David Bisbal llenará el Coliseum coruñés el 13 de diciembre

La cita más importante del mes, y una de las más grandes del año, será el concierto de David Bisbal bajo su gira especial Todo es posible en Navidad, la cual le hará recorrer diferentes salas de España para presentar un inolvidable show navideño.

En este espectáculo, Bisbal recopilará diferentes clásicos navideños, como El burrito sabanero, Los peces en el río o Jingle Bell Rock,a los que se suman también sus atemporales éxitos que cantará en el Coliseum a partir de las 20:00 horas.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 46,44 euros.

13 de diciembre: Rosario

El mismo 13 de diciembre también actuará la legendaria artista Rosario

El mismo día también se podrá disfrutar de otra de las grandes voces de la música española, pues Rosario se subirá al escenario de la Palacio de la Ópera a las 21:00 horas con motivo de su gira Universo de Ley.

Con motivo de tres décadas de carrera musical, una de las voces más legendarias de la música española se embarcará en una gira para celebrarlo por todo lo alto, que complementará con un álbum homónimo.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 52,80 euros.

14 de diciembre: Ismael Serrano

Ismael Serrano vuelve a la ciudad herculina ISMAEL SERRANO

El último concierto del mes vendrá de la mano de Ismael Serrano, quien llega a la ciudad herculina para presentar su espectáculo Sinfónico, donde interpretará algunas de las canciones más importantes de su carrera en este íntimo formato.

Se presentará en el Palacio de la Ópera a las 21:00 horas, iniciando este ambicioso proyecto que recorrerá diferentes lugares de España.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 38,50 euros.