Locos por la música en A Coruña este jueves: Estos son los artistas y horarios de los conciertos

El evento Locos por la Música vuelve a A Coruña, por tercer año consecutivo, como parte de las Fiestas de María Pita este jueves con un amplio elenco de iconos del pop rock nacional de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

Las actuaciones tendrán lugar en la plaza de María Pita, dentro del ciclo 'Noites de María Pita', a partir de las 20:30 horas.

La cita se consolida como una de las grandes de la programación de las fiestas. En las dos ediciones anteriores, estos conciertos congregaron a un total de 40.000 personas. Esta edición contará con artistas como Nacha Pop, Cómplices, No Me Pises que Llevo Chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke.

El evento apuesta por reunir a grupos icónicos del pop y rock español de décadas pasadas, creando encuentros generacionales que combinan nostalgia, emoción y energía en espacios urbanos emblemáticos, como la plaza de María Pita, con una atmósfera vibrante y accesible.

Su propuesta ha sido siempre la de ofrecer música de calidad, afianzándose como una tradición esperada cada verano. Además de su consolidación en A Coruña, Locos por la Música cuenta con una amplia trayectoria en otras ciudades de España, sumando numerosas ediciones a lo largo de los últimos años en lugares como Madrid, Valencia, Málaga, Zaragoza o Sevilla.

