Sonidos Mans Salas da a conocer las tres propuestas finalistas: Boimorto (A Coruña) acoge la gala final

Este mediodía se han dado a conocer, a través de la web del concurso Sonidos Mans Salas, las tres propuestas finalistas que actuarán en una audición en directo el próximo 31 de agosto, en el marco del Festival de la Luz, que se organiza cada año en Boimorto.

En esta edición resultaron finalistas las propuestas de Crúas (Vigo), Sara Gimeno (Cangas) y Pablo y los Ciervos Dorados (Pontevedra).

En la audición en directo se decidirá el ganador, quien grabará un EP y un videoclip en los Estudios Mans y actuará en una sala de reconocido prestigio de Galicia. Los finalistas que no resulten ganadores también recibirán su recompensa con la grabación de un tema y un videoclip.

En esta nueva edición de Sonidos Mans Salas, organizada por la Fundación Paideia - Estudios Mans en colaboración con la Diputación de A Coruña, se presentaron desde el pasado 8 de julio, a través de la web del concurso, un total de 82 propuestas musicales de toda Galicia.

De las 82 propuestas presentadas, 43 pertenecen a la provincia de A Coruña, 30 a la de Pontevedra, 6 son de Lugo y 3 de Ourense.

A través de la web del concurso siguen disponibles los temas presentados, que dan muestra del gran talento musical que hay en Galicia.

El jurado de esta edición, que también se encargará de evaluar la puesta en escena de los proyectos en la audición final de Boimorto, estuvo compuesto por el periodista especializado en música Javier Becerra, la escritora y música en Pava, Lucía Aldao, y el músico de la banda Grande Amore, Nuno Pico.

Con esta nueva edición del concurso Sonidos Mans Salas, que alcanza ya su sexta convocatoria, continúa el trabajo en favor del desarrollo de nuevos proyectos musicales gallegos por parte de la Fundación Paideia.