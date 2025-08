Bonnie Tyler trae el rock de los 80 a las noches de María Pita en A Coruña

Tras el ritmo electrónico de Baiuca, que hizo vibrar ayer al público más joven, esta noche de sábado, 2 de agosto, las Noites de María Pita 2025 recibieron a la inconfundible voz de Bonnie Tyler, leyenda del rock de los años 80.

La artista de 73 años, con una carrera consolidada, destaca por su sello es un inconfundible tono de voz ronca o áspera. Bonnie Tyler saltó a la fama como cantante local en la localidad galesa de Swansea con el lanzamiento de su primer álbum The World Starts Tonight en 1977 y sus singles Lost in France y More Than a Lover. Alcanzó el número uno en las listas de éxitos estadounidenses con el tema It’s a Heartache.

Con el aforo de la plaza lleno, la galesa ofrece un repertorio conformado por algunos de los mejores éxitos de su carrera como Total Eclipse of the Heart, Lost in France, Holding Out for a Hero y It's a Heartache.

Con su paso por la célebre plaza coruñesa Tyler demuestra que su nombre todavía se merece estar entre las leyendas de la música de la década de los 80.