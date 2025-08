Baiuca inaugura las noches de María Pita en A Coruña con un viaje sonoro entre la raíz y la vanguardia

Cuando el sol ya empezaba a ponerse, Rosa Cedrón emocionaba al público desde el balcón del Ayuntamiento con un pregón cargado de memoria, música y amor por A Coruña. La plaza, ya llena, esperaba lo que vendría después: el arranque musical de las Noites de María Pita 2025.

Y lo que llegó fue Baiuca, el proyecto liderado por Alejandro Guillán, que ha logrado convertirse en una de las propuestas más innovadoras y reconocidas de la música gallega actual.

Su actuación, la primera del ciclo musical de agosto, transformó la Praza de María Pita en un cruce de caminos entre lo tracicional y futurista.

Baiuca ofreció un repertorio que combinó ritmos electrónicos con cantos y sonidos de la tradición oral gallega, integrando instrumentos como las panderetas.

Baiuca, que ya ha actuado en escenarios de toda Europa y América, dejó clara su intención: renovar el imaginario sonoro de Galicia sin romper los hilos con el pasado. Una propuesta que encajó a la perfección con el espíritu de las fiestas, donde lo festivo convive con lo simbólico.

El ciclo musical continuará este sábado, 2 de agosto, con la actuación de Bonnie Tyler a las 22:00 horas. La artista galesa, conocida mundialmente por himnos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero, traerá a la plaza su voz inconfundible y una trayectoria repleta de éxitos.