Marc Anthony hace vibrar el puerto de A Coruña con ritmo salsero y alma latina

Domingo noche, el muelle de Calvo Sotelo convertido en una pista de baile gigante, con el puerto herculino latiendo al ritmo de la salsa.

Así fue el paso de Marc Anthony por A Coruña este 14 de julio, dentro del ciclo Coruña Sounds, donde el puertorriqueño reafirmó su corona como "el rey de la salsa".

Aunque el concierto arrancó con una hora de retraso —estaba previsto para las 21:30 pero no comenzó hasta las 22:30—, eso no impidió que la energía del público se mantuviera en alto.

Cuando por fin apareció en escena, fue recibido entre gritos, ovaciones y cientos de móviles grabando su entrada triunfal.

La comunidad latina en Galicia no falló. Recorrieron kilómetros desde diferentes puntos de la comunidad autónoma para ver a su ídolo. Banderas de Colombia, Venezuela, Perú, República Dominicana o Ecuador ondeaban entre la multitud, creando un mosaico de colores que daba la bienvenida al artista.

Y cuando sonaron los primeros acordes de "Pa'llá voy", no hubo vuelta atrás: las caderas del puerto entero comenzaron a moverse como si fueran una extensión de los metales de su orquesta.

Entre móviles alzados, manos en alto y ojos brillando, el público no quería perderse ni uno de los característicos movimientos de cadera del salsero.

Con su habitual complicidad, sonrisa pícara y una banda que retumbaba con fuerza, Marc Anthony transformó el puerto en una fiesta sin fronteras.

Ya había enamorado a la ciudad en anteriores ocasiones —como cuando llenó el Coliseum hace unos años—, pero esta vez la cita fue al aire libre, con el Atlántico como telón de fondo.

Después de la apertura llegó uno de los momentos más esperados: "Valió la pena". Uno de sus himnos, coreado de principio a fin por un público que se la sabía al pie de la letra. La química entre el artista y sus fans era palpable. A cada sonrisa suya, un grito. Incluso se podía escuchar algún: "Te amo, padrastro".

No faltaron clásicos como "Y hubo alguien", "Qué precio tiene el cielo", "Te conozco bien" o "Mala", cada uno con su propio estallido de emociones.

Pero la locura absoluta llegó con "Tu amor me hace bien", cuando ya no importaba el cansancio ni la hora. Y para cerrar, cómo no, "Vivir mi vida" fue el broche perfecto.

Una noche inolvidable en A Coruña. Un puerto convertido en templo de salsa. Y un artista que volvió a dejar claro por qué sigue siendo el número uno.