Residente cancela su actuación en el Morriña Fest

Residente, uno de las estrellas del sábado del festival Morriña Fest de A Coruña, ha anunciado hoy la cancelación del concierto en la ciudad herculina, así como el que iba a dar en el Festival Internacional de Benicassim.

La cancelación se produce apenas una semana antes de su concierto en el FIB, y a dos semanas de la cita de A Coruña. El artista puertorriqueño explica que cancela estas actuaciones porque le han informado que ambos festivales tienen relación indirecta con el fondo americano KKR, que considera relacionado con el complejo militar de Israel. Por su posición a favor de Palestina, el cantante ha decidido no actuar en estos festivales españoles.

KKR tiene una participación accionarial en la empresa Superstruct Entertainment, que a su vez tiene una participación minoritaria en la compañía gallega Bring the Noise, una de varias empresas que organizan el Morriña Fest de A Coruña.

El cantante dice no saber si está cometiendo una posible ilegalidad con esta cancelación tan repentina, pero aclara que "me da igual", aunque pide disculpas a su fans españoles por no actuar en los festivales, concluyendo el mensaje con un "¡Que viva Palestina libre!".