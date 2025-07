Ni Bisbal ni Aitana: el cantante de Operación Triunfo que dará un concierto gratuito en Vilagarcía de Arousa

El verano es temporada de fiestas populares, y las de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) destacan por haber sido reconocidas como de Interés Turístico Nacional.

Las Fiestas de San Roque son unas festividades populares y muy concurridas, que se celebran a mediados de agosto, en torno al 16 de agosto, día de San Roque, en Vilagarcía de Arousa.

Concierto gratuito de Bustamante

Estas fiestas destacan por sus actos religiosos, por la famosa Festa da Auga y por la celebración de actividades y conciertos gratuitos. Y es que no hay nada que se disfrute más que el ocio gratuito.

Este verano 2025, un reconocido cantante surgido del programa de televisión Operación Triunfo (OT) ofrecerá un concierto sin coste alguno para el disfrute de vecinos y amantes de la música.

El artista en cuestión es David Bustamante, y presentará su nuevo disco Inédito. El concierto será el próximo miércoles 20 de agosto en el parque de A Xunqueira de Vilagarcía de Arousa a las 22:30 horas.

Héroes, Dos hombres y un destino, Feliz, A contracorriente y Cobarde son algunos de los grandes éxitos que podrían sonar en directo este verano. Además, Bustamante presentará algunos temas de su último trabajo, Inédito.

En este disco están las verdaderas influencias pop de la vida del artista de San Vicente de la Barquera (Cantabria) adquiridas en su juventud, desarrolladas en su madurez y creadas en pleno auge para el género de este primer cuarto de siglo.

"He descubierto que me gusta escribir, y me enfoqué en lo técnico: el verso, la prosa, la métrica... No te voy a decir que se me caían de las manos porque estuve mucho tiempo buscándome hasta que me encontré", reconoce Bustamante.

El famoso concursante de Operación Triunfo está inmerso en una intensa gira de conciertos por España. En agosto hará una parada en Galicia para interpretar en directo alguno de sus temas más emblemáticos, junto a nuevos éxitos de su último álbum.

Enmarcado en la programación de las Fiestas de San Roque, el concierto de David Bustamante se suma a los ya anunciados por el Ayuntamiento: Ainhoa Arteta (18 de agosto), Mago de Oz (19 de agosto) y Mondra (22 de agosto).

Más allá de la programación musical, Vilagarcía celebrará la multitudinaria Festa da Auga el sábado 16 de agosto a las 12:00 horas. Bañadores y gafas de sol serán las prendas protagonistas de la jornada, que atrae a personas de todas las edades llegadas desde diversos puntos de Galicia.

A falta de conocer el programa completo, el municipio de la comarca de O Salnés acogerá diversas actividades lúdicas y culturales para mayores y pequeños. En ediciones anteriores han destacado el Desfile de Carrozas, la Festaclown y las tradicionales verbenas.