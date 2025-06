Bonnie Tyler actuará en A Coruña este agosto como parte de las Fiestas de María Pita

La cantante Bonnie Tyler se sumará este verano al cartel de las Fiestas de María Pita. La galesa se suma al nombre del gallego Baiuca como uno de los nombres que pasarán por el escecario de la plaza de María Pita. El 175 aniversario de los festejos estará cargado de sorpresas y eventos especiales, como la actuación Luar na Lubre, en la playa de Riazor en el marco del Noroeste.

Según han informado fuentes municipales a Quincemil, el Concello todavía no ha firmado contrato con la artista y "no pueden confirmar de manera oficial que se vaya a realizar el concierto".

La artista de 73 años, con una carrera consolidada, destaca por su sello es un inconfundible tono de voz ronca o áspera. Bonnie Tyler saltó a la fama como cantante local en la localidad galesa de Swansea con el lanzamiento de su primer álbum The World Starts Tonight en 1977 y sus singles Lost in France y More Than a Lover. Alcanzó el número uno en las listas de éxitos estadounidenses con el tema It’s a Heartache.

En 1979 ganó el 10º Festival Mundial de la Canción Popular con su canción Sitting on the Edge of the Ocean. Su carrera alcanzó su punto máximo en la década de 1980 con su colaboración con Jim Steinman, lanzando éxitos internacionales como Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, If You Were a Woman (And I Was a Man) y Here She Comes.

Con una carrera que abarca casi cuatro décadas, Tyler ha colaborado con artistas como Cher, Meat Loaf, Mike Oldfield, Frankie Miller, Vince Gill y Andrea Bocelli. Ha ganado tres premios Goldene Europa, un premio Echo, y ha sido nominada a tres Premios Brit y tres Premios Grammy.