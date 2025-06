Las salas gallegas recibirán a artistas internacionales este mes en el ciclo SON Estrella Galicia

En este mes de junio, las salas gallegas contarán con mucha música internacional en directo dentro del programa SON Estrella Galicia. Artistas de Nueva York y Reino Unido presentarán sus trabajos en ciudades como A Coruña, Ourense y Vigo.

El artista norteamericano Nate Amos, conocido artísticamente como This Is Lorelei, recalará en la sala Don Giorgio de A Coruña el martes 10 de junio y en el Café & Pop Torgal de Ourense el miércoles 11 con su primer disco bajo el brazo, Box for Buddy, Box for Star.

Un día más tarde, el jueves 12 de junio, los también neoyorkinos Been Stellar aterrizarán en Radar Estudios de Vigo con su punzante debut, Scream from New York, NY.

Por último, los británicos Porridge Radio visitarán también la ciudad pontevedresa el sábado 21 de junio dentro de la gira de despedida que están llevando a cabo tras anunciar a comienzos de año la disolución de la banda junto con el EP The Machine Starts To Sing.

Las entradas para todos estos conciertos están a la venta en DICE.