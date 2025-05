Estos son los grandes conciertos de junio 2025 con los que A Coruña dará la bienvenida al verano

El mes de junio marca el inicio de la temporada de conciertos de verano. Durante 30 días completos, la ciudad herculina se llenará de música para darle la bienvenida por todo lo alto a la estación de los festivales y verbenas. Algunos de los artistas y grupos que visitarán A Coruña durante este mes son de las citas musicales más esperadas de todo el año.

El dueto Black Pistol Fire será el encargado de inaugurar los grandes conciertos del mes, a quienes los seguirán Abraham Cupeiro y JC Reyes, el reconocidísimo artista español de música urbana. A mediados de mes también nos esperarán los conciertos de Camela, Rigoberta Bandini y Alan Parsons, icónicos artistas de la escena musical nacional e internacional. Finalmente, el mes se cerrará con un concierto inédito del rapero argentino Trueno.

5 de junio: Black Pistol Fire

El dueto Black Pistol Fire.

Uno de los festivales más importantes de toda España, el Mad Cool, celebra su quinto aniversario con un tour de diferentes artistas de relevancia nacional e internacional. La gira Vibra Mahou by Mad Cool 2025 dará inicio este jueves 5 y los escenarios gallegos han sido elegidos como el punto de partida de este evento.

La sala Pantalán de A Coruña recibirá a las 21:00 horas del jueves 5 al reconocido dueto canadiense Black Pistol Fire, quienes traerán el sonido internacional más auténtico de blues, garage y rock incendiario. La ciudad herculina podrá disfrutar de su rompedor directo y cantar al ritmo de hits atemporales como Bully, Look Alive, Never Enough o Last Ride.

Las entradas están a la venta desde 20 euros en ticketmaster.es. ¡Date prisa antes de que se agoten!

6 de junio: Abraham Cupeiro

El artista gallego Abraham Cupeiro. Cedida

El viernes 6 de junio A Coruña recibirá al artista lucense Abraham Cupeiro, conocido por su labor de reconstrucción y recuperación de instrumentos de la antigüedad, con los que crea un sonido único que ha logrado sorprender y enamorar al panorama musical español e internacional. A lo largo de su trayectoria musical ha participado en diferentes grupos y hasta ha tocado junto a la Real Filharmonía de Galicia y la Royal Philharmonic Orchestra.

El próximo viernes 6 se subirá al escenario del Teatro Colón a las 20:30 horas con su gira de presentación de Loira. En este nuevo álbum la protagonista es su compañera canina, quien ama la música tanto como él. Su ceguera y raza mestiza le han servido de inspiración a Abraham Cupeiro para crear este nuevo disco, una antología de trabajos pasados que tenía guardados en el cajón.

Las entradas están a la venta desde 17,60 euros en Ataquilla.com

7 de junio: JC Reyes

Cartel del concierto de JC Reyes en A Coruña.

El sábado 7 de junio aterriza en la ciudad herculina una de las figuras de la música urbana más importantes de la actualidad: JC Reyes. Con millones de oyentes en Spotify y colaboraciones con artistas tan importantes como Bad Gyal, JC Reyes se corona como una de las citas musicales más esperadas de este año.

El artista sevillano se presentará en el Coliseum de A Coruña a las 22:30 horas del sábado 7 para presentar su nuevo tour KM 33, homólogo a su más reciente trabajo de estudio que, en su momento, se consideró el lanzamiento musical más importante de la semana a nivel nacional.

Ahora, este artista llega a la ciudad coruñesa en su única parada en Galicia para animar cada rincón del Coliseum con sus recientes trabajos y sus mayores éxitos, como FLIPA, NINFO, REMEDIO o DESEO.

Las últimas entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 43,20 euros.

12 de junio: Tony Ann

El virtuoso Tony Ann actuará en A Coruña.

El jueves 12 de junio llegará a la ciudad Tony Ann, uno de los pianistas más importantes de la actualidad. Tras su lanzamiento por redes sociales de la serie #playthatword, Tony Ann ha reunido más de 100 millones de visitas en sus vídeos y 6 millones de seguidores -que no paran de crecer- en redes. También ha conseguido captar el interés de las generaciones más jóvenes por la música neoclásica.

El próximo jueves 12 se podrá disfrutar en el Teatro Colón a las 20:30 horas de la música en directo de este virtuoso canadiense, quien presenta su gira mundial con motivo de la publicación de su trilogía de EP Emotionally (Blue, Orange, Red). Desde que comenzó su tour, varios de sus shows han llegado a hacer sold out en Nueva York, Tokio o Kuala Lump.

Las entradas están a la venta desde 27 euros en Ataquilla.com. ¡No te pierdas la oportunidad de disfrutar de esta experiencia musical única!

20 de junio: Camela

Cartel del dueto Camela en A Coruña.

El icónico dueto madrileño, precursor en los años 90 del estilo techno-rumba, llegará a los escenarios de A Coruña el viernes 20 de junio. Los artistas Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles Muñoz Dueñas forman Camela, una de las agrupaciones más importantes de la historia musical española.

Camela celebrará sus 30 años de aniversario con la gira + de 30, la cual traen hasta el Coliseum de A Coruña, donde actuarán a partir de las 22:30 horas del viernes 20. Se hará un recorrido por algunos de los mayores éxitos del dueto, como Cuando zarpa el amor, Háblale de mí, Palabras de papel y Amor imposible.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 41,04 euros. ¡No te lo pienses y aprovecha la oportunidad de escuchar en directo a este dueto atemporal!

21 de junio: gREAT sTRAITS :: dIRE sTRAITS Symphonic

El nuevo show de gREAT sTRAITS.

El guitarrista coruñés Óscar Rosende, su banda gREAT sTRAITS y la Orquesta Sinfónica de Galicia se unen para crear el nuevo show dIRE sTRAITS Symphonic. Será un concierto que recorrerá los mayores éxitos de Rosende y su banda, composiciones que estarán en perfecta sintonía gracias a los acompañamientos y arreglos orquestales de la OSG.

Se presentarán en el Palacio de la Ópera a las 20:00 horas del sábado 21, fecha que además coincide con el Día de la Música. Se trata de una cita imprescindible para los amantes del rock orquestal, que además será interpretado en directo por las más grandes figuras y agrupaciones de España.

Las entradas se pueden conseguir desde 60,50 euros en Ataquilla.com

21 de junio: Rigoberta Bandini

Cartel del tour 'Jesucrista Superstar' de Rigoberta Bandini.

Una de las artistas más influyentes de la escena indie pop española actual aterrizará el sábado 21 de junio en A Coruña. Rigoberta Bandini, ganadora de un Goya y autora del himno Ay mamá, canción que se ganó el segundo puesto en la primera edición del Benidorm Fest, es conocida por su inconfundible estilo musical que camina entre lo desenfadado, irreverente y melancólico.

Con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Jesucrista Superstar, la artista catalana inaugura una gira completa por España, de título homólogo. En esta recordará algunos de sus más icónicos hits, como In Spain We Call It Soledad o Perra, y cantará por primera vez en directo sus nuevos éxitos, como Pamela Anderson o Busco un centro de gravedad permanente.

Llegará al escenario del Coliseum de A Coruña el sábado 21 a las 22:00 horas. Las entradas están a la venta desde 41,01 euros en Ataquilla.com

24 de junio: Alan Parsons Live Project

Cartel del concierto de Alan Parsons en A Coruña.

La figura legendaria del rock sinfónico llegará a la ciudad herculina el martes 24 de junio para emocionar a todo su público con las interpretaciones de algunos de sus éxitos en directo. Alan Parsons también es conocido por ser el arquitecto de álbums de referencia mundial, como The Dark Side Of The Moon de los inconfundibles Pink Floyd.

El artista ganador de un Grammy se embarca ahora en un tour mundial que ha bautizado como Alan Parsons Live Project. Y el nombre no engaña: se trata de una serie de espectáculos en los que interpretará en directo éxitos atemporales como Eye in the Sky o Sirius.

Se presentará en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas del martes 24. Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 48,60 euros.

27 de junio: Trueno

Concierto del rapero Trueno en A Coruña.

El rapero argentino, Mateo Palacios Corazzina, más conocido por su nombre artístico Trueno, se presentará en A Coruña con su nueva gira internacional. Con éxitos que han superado los 1.3 billones de streams en varias plataformas y varios tours de gran éxito, Trueno recordará algunos de sus grandes hits que sonaron con su último lazamiento del 2024, El Último Baile.

El autor del icónico tema Real Gangsta Love estará en el Coliseum de A Coruña a las 22:00 horas del viernes 27, donde cantará e interpretará en directo algunos de los mayores éxitos de su carrera musical, como Ohh Baby, Tranky Funky o No Cap.

Las últimas entradas están disponibles en Ataquilla.com desde 37,80 euros. ¡Date prisa antes de que se agoten!

