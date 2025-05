Galician Army lanza su álbum debut, 'Valuria', y actuará este verano 2025 en festivales gallegos

El dúo gallego de música electrónica Galician Army presenta su album debut, Valuria, el próximo 5 de junio. Esta será su primera vez con material propio tras desarrollar un gran trabajo previo con la publicación del allbum de remezclas Nós, donde elaboraron remezclas de artistas como Luar na Lubre, Xoel López o Xosé Lois Romero & Aliboria, y firmar colaboraciones y remezclas con artistas como Grande Amore & Futuro Alcalce, Cool Nenas, Maríagrep o Boyanka Kostova.

Este nuevo disco combina el Synth Wave, Break Beat y el Indie Patrio que bebe de influencia de los grandes referentes de la electrónica francesa como Justice o Kavinsky, ahora llevados hasta el territorio nacional y elaboradas bajo el paraguas de la influencia del indie españo gracias a la colaboración de artistas como Iván Ferreiro o Jordana B, entre otros. La organización guarda varias sorpresas, que desvelará el día de la presentación.

Para dar a conocer su nuevo trabajo, Galician Army estará presente el 12 de junio en el festival O Son do Camiño en Santiago de Compostela, los días 20, 21 y 22 de junio en el Musicamino de Villafranca del Bierzo en Ponferrada, el 5 de julio en el festival Portamérica de Portas, y los días 5, 6 y 7 de septiembre en el festival Osa do Mar en Burela, Lugo. No serán sus únicas paradas a lo largo de este 2025 y el grupo tiene previsto anunciar más actuaciones en los próximos días.

Proyecto de Alberto Prado y Sergio Vallejo

Galician Army es un proyecto de Alberto Prado y Sergio Vallejo, con una propuesta que funsiona Synths afilados, estética retro y la energía del club, creando un sonido único, bailable y con mucha personalidad. Desde que ambos se conocieron en 2016, su evolución ha sido constante. Sus remixes para artistas del nivel de Tanxugueiras o The Rapants han abierto el caminno hacia este primer disto, con el que se consolidan como una de las propuestas más solidas del panorama gallego.

En 2024, dieron un paso clave hacia la creación de su propio universo sonoro con lanzamientos como Personajes junto a Grande Amore y Futuro Alcalde, y O Mal con Boyanka Kostova, y afianzaron también su rol como productores colaborando con artistas como Fillas de Cassandra, Coolnenas o mariagrep.

Tras haber sacado hasta cuatro adelantos como anticipo de esta nueva creación, ahora llega su primera gran obra.