Kasabian actuará en O Son do Camiño 2025 y Kings Of Leon cancela su concierto por razones de salud

Kings Of Leon no estará en O Son do Camiño 2025. Motivos de salud han obligado a la banda a cancelar la primera parte de su gira de verano, incluido su concierto en el festival. Así, la organización del evento ha confirmado ya que el lugar de Kings Of Leon estará en Santiago Kasabian.

Considerada una de las bandas más icónicas del rock británico contemporáneo, Kasabian es conocida por su potente directo y su capacidad para hacer vibrar al público. La actuación en O Son do Camiño será la única en España y Portugal en todo 2025, lo que convertirá esta cita en una ocasión verdaderamente especial para sus fans.

El anuncio se ha producido después de que Kings Of Leon se hayan visto obligados a cancelar la primera parte de su gira prevista para este verano de 2025. Esta "desafortunada decisión" afecta también a su esperada actuación en el festival O Son do Camiño, así como al resto de fechas programadas en España.

"Comprendemos y apoyamos plenamente la decisión de la banda. Agradecemos la comprensión del público ante esta situación inesperada y enviamos nuestros mejores deseos de pronta recuperación a Kings Of Leon", señala la organización de O Son do Camiño en un comunicado.

O Son do Camiño, día a día

Jueves 12 de junio

Duki

Bryan Adams

Franz Ferdinand

Mikel Izal

Nil Moliner

Dollar Selmouni

Paul Thin

Galician Army

Escenario SON Electro By Repsol:

Barbara Lago

Benwal

Dexphase

Indira Paganotto

Teresa Ferreiro

Vendex

Viernes 13 de junio

Kasabian

Bad Gyal

Kase.O

Amaia

Carolina Durante

Juan Magán

Siloé

Merino

Escenario SON Electro By Repsol:

Adiel

Âme

Andrés Campo

Héctor Llamazares

Karras Martínez

Mano Le Tough

Sábado 14 de junio

The Prodigy

Estopa

Amaral

Steve Aoki

Dani Fernández

La La Love You

Lia Kali

Marlena

The Rapants

Taïn

Escenario SON Electro By Repsol: