El Atlantic Pride 2025 de A Coruña ya tiene cartel completo: las actuaciones día a día

El Atlantic Pride 2025 de A Coruña ya ha confirmado su cartel completo. David Civera, Anabel Conde, Turista Sueca y Kuve, todos ellos vinculados a Eurovisión, cierran los anuncios de Orgullo do Norte, que este año tendrá lugar en la ciudad herculina del 6 al 13 de julio.

Así lo han dado a conocer esta mañana en rueda de prensa la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y los directores del festival, Iván Cervo, César Pérez y Luís Pazos. El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, un representante de Estrella Galicia, la Marketing Spain Coordinator de The Style

Outlets, Andrea Suárez; y la responsable de marketing de Coruña The Style Outlets, María Ferrer Vidal, también estuvieron presentes en el acto de presentación.

La sexta edición del evento propone ocho jornadas de música y celebración alrededor de la diversidad sexoafectiva y de identidad. A los artistas anunciados hoy, se suman otros ya confirmados como Judeline, Edurne, Jimena Amarillo, Nia, Merche, Paula Koops, David Civera, Mayo, Kuve, De Ninghures, Turista Sueca, Anabel Conde, Agoraphobia, Alana, LERIA, ELBA y Rivadulla.

Sofía Cristo, Cascales, Coolnenas, La Kristhofer, Kris K DJ, DJ90, DJ Licho, DJ Flashback, DJ Espinoso y DJ CÉS serán los encargados de pinchar en el Atlantic Pride, en el que no faltarán las drags con Samantha Ballentines, Arantxa Castilla-La Mancha & OnyX Unleashed, Ariel REC & Gaylicia, Liteah, Yasmine Lutar, Kelly Amethyst, RRRITA y Escarlatina Pier.

El festival comenzará este año directamente en la plaza de Pontevedra, donde será posible disfrutar de las actuaciones del 6 al 10 de julio. Los Jardines de Méndez Núñez acogerán el evento hasta el día 13 del mismo mes, por lo que este 2025 no habrá actuaciones en la fundación Luis Seoane.

"Un faro de turismo LGTBI"

"Desde a súa primeira edición en 2019, o Atlantic Pride naceu coa vontade firme de situar A Coruña como un referente da diversidade, a liberdade e a celebración. Neste 2025, reafirmamos ese compromiso apostando por grandes liñas estratéxicas que definen a nosa identidade como festival: visibilización, inclusión, cultura, talento e diversión", aseguró el co-director do Atlantic Pride, Iván Cervo.

La alcaldesa de A Coruña, por su parte, señaló que el Atlantic Pride es el pistoletazo de salida a las fiestas de verano y de agosto en la ciudad, a la que ha definido como "moderna, plural, acogedora y orgullosa de la diversidad". Inés Rey, además, reivindicó este evento que comenzó en el plano local como "un faro de turismo LGTBI en el panorama nacional e internacional".

El cartel del Atlantic Pride 2025 día a día

El cartel del Atlantic Pride 2025 busca representar a todas las personas. "É unha programación pensada para todas as xeracións e sensibilidades, onde teñen cabida os sons eurovisivos, o pop contemporáneo, as actuacións drag, as propostas electrónicas máis punteiras ou a música con raíz galega. Esta diversidade non é só unha elección artística, é unha declaración de principios: somos un festival que celebra a pluralidade e a liberdade tamén desde os escenarios", añadió Cervo.

Actuaciones del Atlantic Pride 2025 día a día. Quincemil

A Coruña será de nuevo la sede del Orgullo do Norte en julio. Impulsado por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO), la sexta edición del festival contará con el patrocinio del Concello da Coruña y el apoyo de la Deputación da Coruña, así como con el patrocinio privado de Estrella Galicia, Coruña The Style Outlets y Globalgrafic.

