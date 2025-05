Bob Hardy, bajista de Franz Ferdinand: "Galicia tiene una atmósfera especial, que no tiene ningún otro lugar de España"

Con cerca de 25 años de experiencia, los integrantes de Franz Ferdinand saben moverse con soltura en los escenarios y conocen bien a su público. También al gallego. La banda escocesa ha actuado ya en numerosas ocasiones en Galicia, donde repiten el próximo mes de junio dentro del festival O Son do Camiño.

Morriña Fest Vuelven los conciertos al estadio de Riazor en A Coruña: El Último de la Fila actuará en 2026

Ya hace tiempo que lanzaron temas como Take Me Out o This Fire, pero los escoceses mantienen en su música la esencia que les dio a conocer hace más de dos décadas. En el concierto en Santiago, con el que abrirán el festival actuando el primer día, el 12 de junio, se podrán escuchar estos y otros más recientes como The Doctor o Night Or Day.

Bob Hardy, su bajista, hace un repaso a la trayectoria del grupo y también a su último lanzamiento, The Human Fear, con el que reflexionan sobre los aspectos negativos y positivos del miedo como parte de la vida.

Lleváis más de 20 años de trayectoria y vuestra carrera os ha traído varias veces a Galicia. ¿Cómo es el público gallego?

Nuestra primera actuación en España fue en el 2003, así que ya hace 22 años de eso. El público en Galicia es genial. Me encanta Galicia. Tiene ese clima extraño, con el que a veces sientes que estás en Escocia. De repente se pone a llover y es algo que me gusta. Galicia tiene una atmósfera especial, que no tiene ningún otro lugar de España. Es muy bonito y los paisajes son increíbles. Y la gente es genial también, es la razón principal por la que venimos a actuar.

¿Qué es lo que más os gusta de Galicia?

Mis compañeros siempre se vuelven locos con la comida y el marisco. Yo soy vegano, así que no lo como, pero ellos se emocionan cada vez que volvemos por todas las opciones de marisco que hay. Creo que Galicia tiene una identidad muy fuerte dentro de España, la gente parece orgullosa de ser gallega y es un público increíble.

Vuestro próximo concierto aquí es en el festival O Son do Camiño. ¿Cómo preparáis esta actuación?

Acabamos de lanzar nuestro último álbum en enero, así que tocaremos alguna de esas canciones. Pero también los mezclaremos con singles y otros temas de nuestros 20 años de carrera, desde el primer álbum. Creo que en este momento el grupo está tocando muy bien, estamos pasándolo muy bien sobre los escenarios. Va a ser una fiesta.

Algunas de vuestras canciones más famosas son precisamente de hace casi 20 años. ¿Por qué crees que siguen siendo tan relevantes?

Creo que nuestras canciones y nuestra banda, nuestro ethos desde el principio, fue que queríamos hacer música para bailar y usar las dinámicas de la música dance con instrumentos en vivo. Eso nunca envejece. La gente siempre va a querer escuchar música que les anime a moverse. El público español es muy bueno en eso. Siempre se involucran. Cuando los españoles van a conciertos no van como espectadores, van como participantes. Son tan parte del show como las personas que están en el escenario. Quizás esa sea la razón por la que conectamos, porque les damos una excusa para bailar.

Cuando los españoles van a conciertos no van como espectadores, van como participantes Bob Hardy, bajista de Franz Ferdinand

¿Han cambiado algo vuestros fans en este tiempo?

Hay una mezcla. Creo que algunas personas han estado viniendo a nuestros shows durante 20 años y luego conoces a gente, por ejemplo en este tour, que acude por primera vez a un concierto nuestro. A lo mejor tienen 19 o 20 años y es la primera vez que nos ven. Hay de todo, así que es un mix grande. Es muy satisfactorio y emocionante.

¿Y vuestra música cómo ha evolucionado?

Seguimos haciendo música por los mismos motivos. Es una banda creada en torno a la amistad entre sus miembros y seguimos queriendo hacer música que anime y que te de ganas de moverte. Invita a participar, pero también es profunda por sus letras y con unas melodías que invitan a una escucha más profunda. Ese es el tipo de música que siempre hemos querido hacer.

Vuestro último trabajo, The Human Fear, muestra esa profundidad. ¿Por qué escogisteis ese título?

La última canción que escribió Alex era Hooked y tenía una frase que dice "I got the fear. Got the human fear" ("tengo miedo, tengo el miedo humano) y sobresalió como una idea fuerte para el título del álbum. Cuando revisamos las canciones que ya estaban escritas con esto en mente, pudimos ver que todas las canciones, de alguna manera, trataban sobre el miedo humano y sobre cómo superarlo como The Doctor o Night or Day.

Empezamos a reflexionar sobre el miedo y la idea de que tal vez no sea algo negativo. Quizás las mejores cosas de la vida te obligan a ponerte en una posición en la que sientes algo de miedo. Es como una montaña rusa, o el momento justo antes de pedirle a alguien una cita. O como subirte a un escenario. Quizás si vas por la vida sin ponerte en posiciones en las que sientes miedo y te sientes incómodo, es una pérdida de tiempo. Puede que ese sea el significado.

Franz Ferdinand en concierto. Shutterstock

¿Seguís sintiendo ese miedo o emoción cuando actuáis?

Creo que el miedo es algo extraño cuando se habla de una actuación. Se mezcla con la emoción y puede ser algo similar. Yo me emociono antes de los shows. A veces, por ejemplo si es en la radio o la televisión, puedes tener a millones de personas escuchando y eso me pone algo nervioso. Pero se parece más al entusiasmo. Creo que ambas están relacionadas. No soy doctor, pero imagino que la reacción química no difiere mucho entre miedo y entusiasmo.

En O Son do Camiño actuáis de nuevo en un festival. ¿La sensación es diferente a hacerlo en salas, como el pasado mes de febrero en A Coruña?

Sí, es diferente. Cuando actúas en tu propio concierto, como hicimos en A Coruña, el público está ahí solo para verte a ti y probablemente hayan escuchado el último álbum, o tengan sus favoritos. Quizás sean fans de Franz Ferdinand. Mientras que en un festival, el público es mucho más amplio y habrá gente que venga porque son fans y otra que a lo mejor solo conoce las canciones que suenan en la radio o ninguna. Eso condiciona la actuación, porque te los tienes que ganar. Me gusta ese contraste entre esos dos tipos de actuaciones. Además, en un festival tenemos la oportunidad de ver a más bandas que de otra forma solo podríamos ver si viniesen a Glasgow.

En O Son do Camiño abrís el festival. ¿Es una responsabilidad o es más divertido por ser el primer día?

Me gusta tocar en el primer día de un festival porque la gente está todavía fresca. A veces, cuando tocas el último día, la gente está ya cansada por pasar varios días de fiesta, así que la vibra es diferente. Me gustan los primeros días.

Agradezco al público de Galicia que siempre nos hagan sentir bienvenidos Bob Hardy, bajista de Franz Ferdinand

¿Qué esperáis del concierto en Santiago?

Va a ser genial. Si nuestros shows previos en Galicia son algo parecido a lo que pasará en Santiago, entonces tendremos a un público genial lleno de energía. Tenemos muchas ganas de actuar allí. Agradezco al público de Galicia que siempre nos hagan sentir bienvenidos. Es algo que nunca damos por hecho y cuando sientes el calor del público, eso hace que todo merezca la pena.