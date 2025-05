Alan Parsons Live Project ofrecerá un concierto en A Coruña el 24 de junio

Alan Parsons Live Project actuará en A Coruña el próximo 24 de junio. El concierto, que tendrá lugar en el Palacio de la Ópera, forma parte de los Conciertos do Xacobeo. Alan Parsons Live Project visitará otras ciudades españolas, como Barcelona o Madrid, el mismo mes.

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha presentado esta mañana el nuevo concierto enmarcado en los conciertos del Xacobeo, que presenta un gran cartel. Lo hizo acompañado de la delegada territorial en A Coruña del gobierno autonómico, Belén Docampo, y del concejal de Cultura e Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro.

Alan Parsons Live Project visitará la ciudad herculina el 24 de junio y actuará en el Palacio de la Ópera a las 20:30 horas.

Cubrir todos los estilos y generaciones

Gonzalo Castro, concejal responsable de cultura, se congratuló de que la colaboración entre administraciones permita que A Coruña acoja conciertos de este nivel: "de lo que se trata con conciertos como este es dotar de diversidad la programación y de calidad. Con esto se cubre un amplio abanico de propuestas, de estilos y generacionales porque tenemos la obligación desde las administraciones de trabajar para todo el mundo".

Casi un cuarto de los eventos, en A Coruña

Xosé Merelles, en representación de Turismo Galicia, se congratuló del gran cartel de los conciertos do Xacobeo sin descartar que todavía se pueda añadir algún concierto más, del que no quiso desvelar ni su temática ni su posible fecha: "es una satisfacción volver a estar en A Coruña, ayer mismo estuvimos en el cierre del EHMU y hace veinte días presentando el concierto de Marc Anthony. Es un programa que este año va a tener más de 60 eventos entre conciertos y festivales. Incorporamos una figura mítica del rock progresivo que viene a traer calidad a este elenco de artistas que son más de 500 en toda Galicia. Tengo que destacar que de esos 60, 15 serán en la ciudad de A Coruña, con la colaboración de la Xunta y Concello quizás sea la programación más completa de música de todos los estilos. No descartamos que en fechas próximas haya un nuevo nombre que se pueda sumar a los conciertos en la ciudad de A Coruña".

Regresa tras 21 años

Martín Varela, en nombre de la promotora Thinking UP Events , explicó que es un artista "que lleva 21 años sin visitar la ciudad y Galicia porque su último concierto fue en 2004 en el Coliseum". Tras repasar su trayectoria, afirmó que "es un artista de culto que completa un ciclo de programación desde la promotora desde hace años con Van Morrison, entre otros, abriéndonos paso en esta línea de programación para completar toda la amplísima oferta de música en vivo que es un referente en todo el país".

Entradas a la venta

Las entradas para presenciar el espectáculo salen hoy mismo a la venta a las 11:00 horas a través de Ataquilla y podrán adquirirse desde 45 euros más gastos.

Un gran cartel

El programa de Conciertos do Xacobeo traerá a Coruña conciertos de la talla de Marc Anthony, Chayanne, Alanis Morissette, Lionel Richie, Foster The People, Coque Malla y Vanesa Martín. Antes, los herculinos ya pudieron disfrutar de las actuaciones de Franz Ferdinand, Lenny Kravitz yPaloma San Basilio.