Marilia Monzón actúa este jueves en A Coruña: "El norte siempre ha estado muy presente en mi vida"

Marilia Monzón, una de las voces más destacadas del pop-folk actual, regresa a A Coruña el próximo jueves 24 de abril de 2025 para presentar su álbum debut, Prenderé una velita, en la sala Mardi Gras. Este trabajo, que fusiona influencias canarias, ibéricas y latinoamericanas, ha sido aclamado por su autenticidad y profundidad emocional.

La gira de salas 2025, que incluye ciudades como Barcelona, Salamanca, Bilbao y Murcia, parará también en Galicia para dar a conocer a esta artista que tanto amor siente por las tierras gallegas.

Después de pasar por México, Barcelona o Madrid, decides parar en A Coruña, ¿por qué?

Creo que Galicia forma parte de este proyecto. Gran parte de mi equipo es de Galicia. Además, mis primeros festivales fueron ahí, en PortAmérica, en O Son do Camiño... De alguna forma me siento un poco gallega adoptada.

¿Qué te parece el público de aquí?

El público ha sido siempre muy agradecido. Debo decir que en la última gira que hicimos, Galicia fue uno de los grandes lugares donde mejor nos recibieron. El norte siempre ha estado muy presente en mi vida, como ya te decía. Le tengo un cariño especial.

¿Cómo ha sido esta gira? ¿Cómo han sido las últimas actuaciones?

Después de esta primera gira que hicimos el año pasado con diferentes formatos en banda, este año me apetece volver a conectar con esta parte un poco más íntima y cerca del público y de los conciertos. Estoy muy contenta porque estamos yendo al formato dúo, el de guitarra y voz.

Poder estar de alguna forma tan desnuda ante el público y poder contar cada matiz de cada canción de una forma mucho más directa y más íntima es algo que es maravilloso. Es un ejercicio también, porque después de haber estado en festivales y rodando con una banda, creo que luego volver a ese formato también es como un ejercicio de volver a la raíz de las canciones. Y está siendo un viaje, la verdad que sí.

Digamos que es algo más personal, que la intención es conectar más con el público, ¿no?

Sí, totalmente. Se crea un ambiente muy íntimo. Al final, las canciones han nacido así, a guitarra y voz. Y creo que en estos tiempos que corren, la cercanía, conocernos de alguna forma más íntima viene bien, en estos mundos tan fríos que corren.

Este tu primer disco, Prenderé una velita. Trae todo un trabajo detrás.

Mi primer disco ha sido un camino muy enriquecedor, con mucho aprendizaje. Para mí es como un viaje a lo que fui, a lo que siempre he sido, a mi familia, a la isla en cuestión. Yo soy isleña y creo que eso también te determina un poco como persona.

Así que me hizo volver, me hizo reconectar conmigo misma, me hizo volver también a conectar con mis amigas de toda la vida. Y creo que es preciosísimo tener las raíces tan presentes. Y para mí, en esta primera carta de presentación era fundamental que se diese tal y como soy. Y para eso, tuve que volver y tuve que hacer esa conexión con todo lo que me hace ser la persona que soy hoy en día.

Tengo que preguntarte por tu paso por OT. Participaste en 2018, pero decidiste darte un tiempo y no sacaste disco hasta 2023.

La verdad que me siento muy agradecida de que se me haya también dado un poco ese espacio, esa inspiración también. Y esa estación de calma para poder crear, que en estos tiempos ya no solo es frío, sino también que todo va tan rápido… que se dé la oportunidad de crear lejos de cualquier inmediatez es un regalo. Y lo valoro mucho.

Estoy muy feliz de poder contar con un equipo que, más allá de Operación Triunfo y todo lo que fuese un programa de televisión, haya sabido parar conmigo y, sobre todo, darme la mano en un momento en el que yo solo necesitaba calma y mucha paciencia.

Te quería preguntar por tus proyectos a futuro. No sé si tienes algo pensado o prefieres disfrutar de este momento a tope y luego ya ponerte a trabajar otra vez.

Una siempre está con cosas en la cabeza. Este año ha estado muy marcado por viajes a Latinoamérica, y en concreto a México. Hemos estado yendo y viniendo, y va a ser la intención en este año también. Y he tenido la gran oportunidad de crear en un lugar que tanto me inspira, que tanta relación también tiene con lo que hago.

Entonces… bueno, hemos estado grabando, sí. Pero en cuanto acabe esta gira, que ya le queda muy poquito porque esto ya son como las últimas pinceladas, ya luego vendrá la nueva etapa, que será muy latina.