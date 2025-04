Veintiuno llega a Galicia: "Buscamos darle un enfoque más cinematográfico a nuestros conciertos"

Veintiuno, la banda toledana formada por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Jaime Summers, vuelve a Galicia como una de las propuestas más frescas del indie nacional. Desde su formación en 2012, han sabido fusionar géneros como el funk, el R&B y el pop, destacando con éxitos como Dopamina y La Toscana. Tras su aclamado disco El Arte de Perder, lanzado en 2023, la banda continúa su recorrido con su nueva gira Mitología Tour.

Los cuatro integrantes de la banda ofrecerán dos conciertos en la comunidad. El primero de ellos el viernes, 11 de abril, en la Sala Rouge de Vigo a las 21:00 horas, seguido de la acuatución en la Sala Inn Club de A Coruña que darán el sábado, 12 de abril, a las 22:00. A pocos días de su llegada, Yago Banet, uno de los integrantes de la banda y fundadores, responde a Quincemil y a Treintayseis para dar algunos avances de su nuevo proyecto y la evolución del grupo en los últimos años.

Parada en dos ciudades gallegas, ¿es la primera vez que actuáis en estas tierras?

Que va, hemos estado muchísimas veces, en el Morriña Fest, Porto do Son... La verdad es que conocemos muy bien ya esa zona.

O sea que ya tenéis cierta conexión con el público gallego, ¿no?

Sí, la verdad que tenemos muchos seguidores por allí.

¿Cuántos años lleváis en esto de la música?

Diego y yo empezamos prácticamente en el instituto. Después entró Pepe, y luego Rafa. Pero sí, fue Diego y yo los que empezamos al principio, por allá por el 2012.

¿Cómo ha evolucionado vuestra música desde vuestro inicios hasta día de hoy?

Pues básicamente en que hemos aprendido a tocar bien, jaja. Empezamos por hobby, porque era nuestra pasión, y poco a poco fuimos creciendo. Pero siempre hemos intentado que nuestras canciones transmitieran emociones: felicidad, tristeza, alegría...

Vuestras canciones tratan temas muy personales, ¿son cosas que os pasan a vosotros?

Sí, la mayoría de ellas sí. A nosotros o gente de mi entorno. Al final nosotros somos una banda y siempre intentamos hacer álbumes. No andamos en la carrera del single. Siempre hemos procurado tener un motivo para seguir haciendo un disco. De hecho, hasta que no tenemos ese hilo conductor, muchas veces no lo hacemos. Hay cosas que entran, cosas que no. O sea, hay cosas que han quedado fuera porque no encontrábamos el hueco donde pudieran encajar dentro de toda esta historia.

¿Y en cuanto a influencias musicales, hay algo de aquí, de Galicia, que os inspire o os llame la atención?

Es cierto que yo he crecido entre Los Piratas y Deluxe, por ejemplo. Son como dos referencias muy grandes. De hecho, en este disco ha sido un poco un sueño cumplido conseguir hacer una canción con Iván Ferreiro y que cierre el disco de esta manera.

"Crea una comunidad de seguidores que realmente les guste lo que haces, y quédate con eso" Yago Banet, miembro de Veintiuno

¿Cómo ha sido trabajar con grandes artistas como Iván Ferreiro, Love of Lesbian o Siloé?

Cada colaboración ha surgido un poco de su padre y de su madre, como quien dice. Con Iván ya teníamos algo pendiente desde el tiempo anterior. Estábamos en giras diferentes, ellos en una gira larga, nosotros en otra, y no se dio el momento. Pero para este disco, Diego subió a casa de Iván y volvió con una demo de la maqueta.

Con Malena Villa fue diferente, fue una canción que hicimos en Buenos Aires porque estuvimos allí de gira. Nos gustaba mucho lo que hacía, nos pusimos en contacto, la invitamos a comer, nos conocimos, intercambiamos música y escribimos esa canción en una tarde.

Con Siloé es una banda con la que nos hemos encontrado en el camino, te diría que desde hace ya 10 años. Y es una celebración, una celebración un poco introspectiva tanto para ellos como para nosotros de que sigamos tocando, haciendo música y que nos vaya bien, que estamos teniendo fechas. Es una banda con la que hemos compartido escenario y no hemos visto en situaciones de ser más gente encima del escenario que debajo, jaja. Y con Love of Lesbian igual, un placer siempre.

¿Y qué consejo le darías a un artista que quiere empezar pero no se atreve? Me imagino que es un mundo difícil, ¿no?

Es que tiene más cosas buenas que malas en sí. Primero, que sepa que es un aprendizaje y que todo lleva su tiempo, tanto las canciones, como las interpretaciones, como los directos. Y después, que no hay una manera única de hacer música. Ahora estamos en la carrera del single, que parece que hay que sacar un single rápido, el ritmo del algoritmo y todo eso.

Al final, tienes que saber si puedes mantener ese ritmo, si no, no te metas en ello. Cuando empieces, crea una comunidad de seguidores que realmente les guste lo que haces, y quédate con eso. Lo importante es que te guste lo que haces.

¿Tenéis algo en mente para el próximo proyecto?

Si miras en Spotify, en nuestro disco verás que hay una canción que aún no se puede escuchar. Si coges el título y buscas un poco en Google, puedes entender qué es lo que vamos a hacer a mediados de este año. Es una pequeña pista de lo que se viene.

Veintiuno

¿Cada cuánto sacáis disco? ¿Esperáis a que os venga la inspiración?

Para el disco anterior, que lo grabamos en año y medio, nos lo tomamos con bastante calma. Pero el concepto del anterior disco estaba centrado en una industria que prácticamente se regía por solistas. El disco anterior se basaba en ser una banda y sonar a banda. Entonces, sí, nos llevó tiempo conseguir esa sensación de que en los cascos, el oyente tuviera la sensación de que estaban pasando cosas, de que hay mucha gente tocando en directo. Este nuevo disco habla un poco de la banda que somos, de nuestras referencias, un poco de rock británico.

¿Puedes darnos algún adelanto del concierto en Galicia?

El público tendrá que venir. Habrá sorpresas. Esta vez hemos tratado de darle un enfoque más cinematográfico. Además tenemos muchos contactos por ahí que esperemos vengan. No va a faltar la música en directo. Y no va a faltar una escenografía cuidada.