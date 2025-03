La banda de rock madrileña Morgan hace parada doble en Galicia con actuaciones en A Coruña y Vigo

La banda madrileña de rock Morgan invitan a una feliz estancia en su hotel musical particular a todos sus seguidores el 4 de abril en el Teatro Afundación de Vigo y el 5 de abril en el Teatro Colón de A Coruña.

Siempre han transmitido la sensación de contar con un sexto sentido para escoger la dirección correcta y un punto de destino claro. Construyen canciones que tocan la fibra, uniendo respeto por las raíces y personalidad propia.

El resultado desde que aparecieron es funcionar de un modo radicalmente independiente, con el exquisito North, en el que han ido engrasando sus mecanismos internos. Realizaron cerca de tres centenares de conciertos en tres años.

En su segundo álbum, Air, demostraron solvencia interpretativa, una voz reconocible a leguas de distancia y una creciente capacidad compositiva les situaron entre lo más granado de un panorama musical nacional que necesitaba justamente lo que ellos proporcionan.

Sensación de complicidad, ausencia de artificios, un aura tangible y acogedora que logra que puedas sumergirte en las letras de sus canciones, no siempre alegres, sí sinceras, y disfrutar de sus arreglos, de su sonido cálido. Transmiten complicidad, un sentimiento de pertenencia dispuesto a ser compartido.

Carolina de Juan, Paco López, Ekain Elorza y David Schulthess son Morgan y no se entiende su música sin que exista entre ellos una comunión casi espiritual, que se podía palpar de nuevo en su tercer trabajo largo, The River and the Stone y que crece todavía más ahora.

Embarcados en un largo viaje por carretera hasta Noruega, buscando el ambiente ideal para grabar un álbum surgido de profundos lazos personales y de la intención de, sin perder los puntos de referencia, ir mucho más allá. Y lo han logrado holgadamente: no se han alojado en un hotel, han creado su propio Hotel Morgan en el que los invitados son los oyentes de su nueva remesa de temas.

Siguen siendo ellos, pero las formas han cambiado. Con su apertura a nuevos sonidos sin renunciar a ese poso soul que les caracteriza, a ese aroma southern y la querencia por el blues de verdad, y producidos por Martín García, alternando el castellano y el inglés, ofrecen 11 nuevas creaciones que viajan de lo íntimo en Arena, con guitarra y voz, a esos medios tiempos que tan bien dominan como Pyra o los acertados arreglos de cuerda en las estupendas Error 406 o Radio.

Sus primeros sencillos, Intro: Delta y Cruel, ya dan pistas de qué puede encontrarse en su interior. Con mayor presencia de programaciones y teclados, sin aparcar sus características guitarras, rodando sobre esa impecable base rítmica creada por Ekain y un Willie Planas que se luce al bajo.

Todo ello orbitando sobre una Nina que sigue superándose a sí misma, este Hotel Morgan supera a sus obras anteriores en canciones recordables, en su poder para permanecer en el interior de quien lo escucha, deambulando de habitación en habitación.