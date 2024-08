Noche cargada de magia, recuerdos y besos en A Coruña con Los Panchos y Mocedades

María Pita volvió a llenarse de sillas. Miles de coruñeses acudieron a ver a Los Panchos y Mocedades a la que fue la segunda jornada de las fiestas de A Coruña que, si el primer día estuvieron marcados por el pop de los 2000 de Kate Ryan, ayer viajaron a épocas más clásicas como los años 50 y 60. El público no defraudó y se entregó a ambos grupos, que cubrieron A Coruña de un manto de amor, elegancia y muchos besos.

Los Panchos fueron los primeros en empezar, aunque trabajo les costó. El grupo explicó al público que estuvieron a punto de no poder actuar en A Coruña, pero finalmente cogieron un avión de urgencia para no defraudar a su público más fiel. El cansancio acumulado del vuelo no se notó, ya que dieron una demostración de calidad y experiencia sobre los escenarios.

A Coruña se “besa mucho” y disfruta con el concierto de Los Panchos en María Pita. El trío mexicano inaugura la noche de conciertos, les seguirán Mocedades y ambos grupos acabarán la velada cantando juntas varias canciones pic.twitter.com/eL3RCTK7aY — Quincemil 🥬 (@quincemil15000) August 2, 2024

Los éxitos no tardaron en llegar. Los tres primeros temas fueron Historia de un Amor, Contigo y Bésame Mucho, grandes temas de su carrera que los presentes sabían de principio a fin.

Más tarde llegó el concierto de Mocedades, que tras un par de canciones, volvieron a recibir a Los Panchos para unirse en una actuación conjunta. Fue una noche mágica y nostálgica en A Coruña en la que, durante dos horas, muchos vecinos de la ciudad volvieron a su adolescencia. A esos momentos donde el amor y los besos, eran obligados.

Y en la agenda festiva de hoy, Los Planetas aterriza este sábado en A Coruña para ofrecer un concierto en la Plaza de María Pita. El público podrá disfrutar desde las 22:00 horas de una actuación que promete generar grandes emociones de la mano de estos músicos que han editado más de 40 singles y EP y que gozan de más de 30 años de trayectoria a sus espaldas.