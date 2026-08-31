Betanzos se prepara para un fin de semana de gangas del 5 al 6 de septiembre

La feria regresa el primer fin de semana de septiembre con productos de stock rebajados, probadores y una sesión vermú con The Cans el domingo

Encontrar productos de comercios locales a precios especialmente reducidos será más fácil el primer fin de semana de septiembre en Betanzos.

ACEBE CCA organiza los días 5 y 6 de septiembre una nueva edición de MercaBetanzos, la feria de oportunidades del comercio local que reunirá a 15 establecimientos de diferentes sectores en una carpa instalada en la praza do Campo.

La propuesta está pensada especialmente para dar salida al stock de los comercios participantes antes del inicio de la nueva temporada, ofreciendo a los clientes la posibilidad de encontrar productos de calidad con importantes descuentos y, al mismo tiempo, descubrir negocios de proximidad.

Cartel MercaBetanzos 2026 Cedida

Durante el fin de semana habrá propuestas para perfiles muy diferentes: moda y complementos para hombre y mujer, ropa y calzado deportivo, moda infantil, alimentación, óptica, parafarmacia y herboristería, lencería y baño y servicios sanitarios, entre otros.

La carpa, de aproximadamente 350 metros cuadrados, contará además con probadores y espejos para facilitar que los visitantes puedan probar los artículos antes de realizar sus compras.

MercaBetanzos mantendrá un horario ininterrumpido durante todo el fin de semana. El sábado 5 estará abierto de 11:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo 6 podrá visitarse de 11:00 a 19:30 horas.

La jornada dominical incluirá además un componente musical: a las 13:30 horas tendrá lugar una sesión vermú con The Cans, convirtiendo la visita a la feria en un plan para disfrutar también del ambiente de Betanzos.

Los negocios participantes serán Aceitunas La Pastora, Atleet Todo Deporte, Bicos, CMUC-Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas, Confecciones Chela, Chocolat, Dans, Distrito Palmeras, Isi moda y complementos, Lencería Alicia, Miraquélinda, Óptica-Parafarmacia-Herboristería Selgas, Tartaruga, Traviesa y Xoma Kids.

MercaBetanzos está organizado por ACEBE CCA y cofinanciado por la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Betanzos.