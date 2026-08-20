La heladería Ibi de A Coruña se pasa a la moda y lanza su propia colección de ropa

La Ibi de A Coruña ha decidido dar el salto a la moda. La heladería, situada en pleno paseo de la Marina, ha sorprendido esta semana con el lanzamiento de una colección cápsula de ropa que rinde homenaje a sus más de seis décadas de historia en la ciudad.

El local ha presentado la colección a través de sus redes sociales, con imágenes de algunos de sus empleados luciendo las camisetas, bolsas y la gorra que forman parte de la propuesta por el entorno de la heladería. Además, algunas de ellas incluyen el logotipo antiguo del local.

"Esto no empieza con una camiseta. Empieza en el obrador. En nuestros uniformes. En un Helado Exprés de vainilla y chocolate. En los logos que un día estuvieron en nuestros carteles. En el azul del Atlántico. En A Coruña", explican.

La colección está formada por 11 piezas que recuperan colores, símbolos y recuerdos vinculados a la historia de la heladería desde su apertura en 1962. Las prendas combinan cuatro tonos —blanco, marrón chocolate, rosa pastel y amarillo pastel— y están disponibles en talla única, con corte oversize para adultos. Las bolsas pueden ser de color blanco o negro, mientras que la gorra disponible es de color negro.

A través de esta selección de prendas la heladería busca difundir su historia y tradición artesanal por las calles de la ciudad que la vio nacer: "No queríamos hacer merchandising. Queríamos llevar nuestra historia a la calle".

Las camisetas de manga larga tienen un precio de 47 euros, mientras que las de manga corta cuestan 35 euros. Las bolsas se venden por 25 euros y la gorra, por 22 euros. Todas las piezas de la colección están disponibles en el local de IBI en el centro de A Coruña.