Leandra Medine Cohen en A Coruña: la bloguera de moda estadounidense visita la ciudad

Leandra Medine Cohen, una de las figuras más influyentes de la moda estadounidense, fue vista este miércoles paseando por la explanada de O Parrote, en A Coruña.

La neoyorquina alcanzó fama internacional con su blog 'The Man Repeller', un proyecto que cerró en 2020 y con el que reivindicaba, a través de la ironía y del humor, una forma de vestir basada en la autoexpresión y la creatividad, al margen de la aprobación masculina. Su nombre hacía referencia a esos estilismos extravagantes, originales o muy personales que, en teoría, "espantaban a los hombres" por anteponer la personalidad a los cánones tradicionales de atractivo.

La visita de Medine podría estar relacionada con Inditex, ya que la estadounidense participó recientemente como modelo en una campaña de Zara. Así que todo apunta a que su visita a A Coruña podría estar relacionada con el gigante textil gallego, aunque por el momento se desconoce el motivo oficial de su presencia en la ciudad.

De hecho, la propia Leandra compartía este miércoles a través de su cuenta en Instagram que se encontraba "en España haciendo cosas divertidas". En la imagen compartida en sus historias se la puede ver posando en una estancia en la que se ve ropa colgada con etiquetas de la marca Zara, por lo que podría tratarse de la sede de Inditex en el polígono de Sabón en Arteixo.

Esta no es la primera vez que una figura relevante del mundo de la moda visita la ciudad herculina, el pasado mes de enero lo hizo Anna Wintour, la exdirectora de Vogue USA y organizadora de la icónica Met Gala, que se desplazó hasta Arteixo para conocer de cerca las instalaciones de Inditex.