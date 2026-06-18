Pull&Bear lanza una colección cápsula inspirada en el encaje de Camariñas

El encaje de Camariñas da un nuevo salto al mundo de la moda. La firma juvenil Pull&Bear ha presentado este jueves una colección cápsula inspirada en la artesanía única de este municipio coruñés, una línea de edición limitada que estará disponible a través de su página web a partir del 19 de junio.

La colección, presentada en la Galería Belmonte de Madrid, nace de una colaboración entre la marca del grupo Inditex y el Concello de Camariñas, junto con las palilleiras de la localidad, tras varios meses de trabajo conjunto.

Bajo el nombre Encaixe de Camariñas x Pull&Bear, la propuesta reinterpreta algunos de los elementos más característicos de esta tradición artesanal en prendas de estética contemporánea. El encaje, los bordados y los acabados festoneados se incorporan a diseños veraniegos. Once prendas entre las que destacan tops halter, conjuntos fluidos, pantalones amplios, shorts y un vestido midi asimétrico concebido como la pieza principal de la colección.

La paleta de colores apuesta por tonos crudos y blancos rotos, mientras que el lino se convierte en el tejido protagonista de unas prendas que buscan combinar tradición y modernidad. La colección también incluye accesorios como una bandana, un coletero, un bolso y una camiseta con estampado fotográfico confeccionada en Portugal.

Colección Pull&Bear con Camariñas

Las prendas podrán adquirirse desde este viernes a través de la web de Pull&Bear. Además, la firma ha habilitado una 'pop up' en Madrid donde la colección estará disponible hasta el próximo 21 de junio.

Un salto para la economía de Camariñas

Desde el Concello de Camariñas valoran la iniciativa como un paso más en la estrategia para dar visibilidad al encaje fuera de los circuitos tradicionales. La alcaldesa, Sandra Insua, destacó durante la presentación que esta colaboración permite situar el encaje "como un elemento de vanguardia dentro de la moda actual" y recordó que el municipio ya había impulsado anteriormente proyectos vinculados al diseño y la decoración.

La regidora confía además en que este tipo de acuerdos puedan generar nuevas oportunidades para la artesanía local. "Puede ser el comienzo de algo económicamente importante para la economía y la artesanía de Camariñas", señaló.

La colección supone una de las mayores alianzas comerciales realizadas hasta la fecha para promocionar el encaje de Camariñas, una tradición centenaria que cada año reúne a miles de visitantes en la Mostra do Encaixe y que ahora busca abrirse camino entre las nuevas generaciones a través de una de las marcas de moda juvenil más populares del mercado.