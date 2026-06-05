Zara lanza 'House of Marisa Berenson', una colección con la icónica actriz del cine de los 70

Zara lo ha vuelto a hacer una vez más. Tras el éxito de la colaboración con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, la marca insignia del grupo Inditex apuesta por una colección cápsula de la mano de la actriz y modelo Marisa Berenson, conocida por participar en películas icónicas de los años 70 como Cabaret y Muerte en Venecia.

La colección, compuesta por 45 piezas, se inspira en una estética sofisticada y festiva. Las prendas y artículos estarán disponibles desde este viernes e incluyen desde ropa de playa y vestidos hasta objetos para el hogar.

La propia Marisa Berenson define esta línea de moda, accesorios y decoración, presentada en la sección editorial de la página web y la aplicación de Zara, como "un poco de brillo, un poco de glamour".

La actriz, de 78 años, asegura además que ha sido "un viaje emocionante" acercar esta propuesta a distintas generaciones. "He creado esta colección cápsula: mi vida y mis películas", señala.

Colección de House Of Marisa Zara

En cada una de sus piezas, la actriz invita a las compradoras de la marca española a sumergirse en su mundo particular lleno de mucho glamour.

Colección de House Of Marisa - Zara Home Zara

La propuesta reúne algunas de las señas de identidad de Berenson. Entre las piezas destacan shorts de lamé dorado, vestidos de lino en rosa intenso, bombers metalizadas, capas globo y bañadores de pronunciado escote.

El armario se completa con transparencias, lentejuelas, plumas y joyas inspiradas en serpientes, en una clara evocación de los viajes, el cine, las alfombras rojas y el estilo exuberante asociado a Capri, Saint-Tropez y al mítico Studio 54.

La colección para Zara Home sigue la misma línea estética, con piezas de colores vivos y aire sofisticado. Incluye platos, jarras, vasos y cubertería diseñados para trasladar ese universo creativo también a la mesa.