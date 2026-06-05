Pull&Bear lanza una colección inspirada en San Juan: camisetas y sudaderas con toque gallego

Si Zara siempre que puede barre para Galicia, Pull&Bear, una de sus hermanas pequeñas, tampoco iba a ser menos. La marca de moda del grupo Inditex ha lanzado una colección especial con motivo de San Juan, que cuenta con camisetas y una sudadera acompañadas de frases en gallego.

Esta colección limitada ya se puede adquirir tanto en tiendas físicas como en la página web de la marca y cuenta con una gama tanto para hombres como para mujeres.

Además, no solo incluye frases en gallego haciendo referencia a San Xoán, sino también a esta celebración en otras partes de España, como Cataluña y Alicante.

No es la primera colección que una firma del grupo Inditex lanza en homenaje a una de las fiestas que marca el inicio del verano. En junio del año pasado presentó otra muy parecida en su tienda insignia, Zara. Estaba formada por 1.200 sudaderas y camisetas en tallas de adulto y niño.

Al igual que en la colección de Zara, las tradicionales sardinas son el motivo principal de los diseños de Pull&Bear: algunas aparecen sobre una parrilla o un mantel y otras acompañadas de grandes letras con San Juan escrito en gallego, en castellano y catalán, entre otros.

Colección de San Juan de Pull&Bear Pull&Bear

Las prendas con más toque gallego son una camiseta (15,99 euros) y una sudadera (25,99 euros) con una sardina en una parrilla en el reverso y la frase 'Polo San Xoán, a sardiña molla o pan', tanto en la parte delantera, en pequeño, como en la trasera, en grande. Otra de las prendas que destaca es una camiseta (12,99 euros) con la palabra 'Meiga' escrita en letras grandes, cuello redondo y ribete rojo de contraste.

Las camisetas para adultos están disponibles desde la talla XS hasta las más grandes de la colección, todas con diseños minimalistas que rinden homenaje a la fiesta que cada 23 de junio ilumina de naranja el cielo coruñés.