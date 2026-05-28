Esta parroquia de 700 habitantes celebra un gran mercadillo textil con raciones de callos a 9 euros este domingo

No hay plan más dominguero que un mercadillo y este 31 de mayo, como broche de oro del mes, se celebrará uno muy especial a menos de una hora de A Coruña.

Si buscas un plan de mañana completo, el mercadillo de la parroquia de San Antonio da Cabana, en Ferrol, es lo que estabas buscando, ya que combinará zona de venta con un espacio gastronómico.

Artesanía y segunda mano en este mercadillo

Organizado por la Comisión de Festas da Cabana, el mercadillo regresa con su segunda edición este domingo 31 de mayo, tras el éxito de la primera celebrada el pasado mes de marzo.

De esta forma, vecinos y asistentes podrán disfrutar de un mercado de artesanía y segunda mano, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, ideal para renovar el armario de cara al verano 2026.

Este evento se suma así a la oferta de mercadillos de Ferrol y alrededores, una propuesta perfecta para el domingo que se complementa con un espacio gastronómico con delicias como pulpos y callos.

En el cartel promocional, la Comisión de Festas da Cabana informa de que habrá dos opciones gastronómicas: raciones de pulpo por 15 euros y raciones de callos por 9 euros, ambas acompañadas de pan.

Pero eso no es todo. Además de la jornada de compras, la música también tendrá un hueco en este mercadillo con una sesión de directo a cargo de Ángel Habana, que repite participación en esta segunda edición.

"Vémonos o domingo 31 de mayo: mesma dinámica, mesma xenta, mesmo sitio, mesma alegría. Queremos volver a ver a Cabana chea, tódolos veciños e máis algúns venideros", animan desde la organización.

El II Mercadillo & Xantar Popular tendrá lugar este próximo domingo, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas, en los alrededores del local social de la Asociación de Vecinos de A Cabana.