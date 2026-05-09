Llega a Lidl la mosquitera para ventanas de fácil instalación en 3 pasos: disponible por 10,99 euros

Como diría la Vecina Rubia, solo quedan 6 domingos para el verano. La temporada estival está a la vuelta de la esquina y, con ella, las indeseadas picaduras de mosquito.

El calor acelera el ciclo de vida y reproducción de los mosquitos, lo que incrementa su población. A esto se suman las altas temperaturas y el mayor calor corporal de los humanos, factores que explican por qué pican con más frecuencia en esta época.

La mosquitera de fácil instalación por solo 10,99 euros

Para evitar tener que acudir a la farmacia a por cremas que alivien la inflamación de las picaduras, existen distintas soluciones, entre ellas la instalación de mosquiteras en ventanas y puertas, que además ayudan a impedir la entrada de otros insectos como las moscas.

La oferta de mosquiteras es muy variada, lo que permite encontrar la opción ideal para cada cliente. Desde fijas o de marco, el catálogo de Lidl contiene modelos de fácil instalación en apenas tres pasos.

Uno de sus artículos más populares es la mosquitera corredera de aluminio para ventanas, con un precio de solo 10,99 euros. Disponible en color antracita, se trata de una solución eficaz contra insectos, incluso con la ventana abierta.

Este modelo, extensible de 70 a 130 centímetros, está fabricado en tejido de vidrio, lo que garantiza una visibilidad óptima. Es ideal para ventanas con persiana enrollable y ofrece un cierre perfecto gracias a la junta de cepillo perimetral.

Mosquitera de Lidl Lidl

A diferencia de otras mosquiteras, esta propuesta de Lidl se desliza con facilidad gracias al riel guía de la persiana enrollable. Además, está fabricada con un material resistente a los rayos UV, permeable a la luz y al aire, algo especialmente importante durante los meses de verano.

La mosquitera ya viene completamente premontada. De esta forma, para instalarla basta con seguir estos sencillos pasos:

Extendemos la mosquitera hasta que encaje en las guías de la persiana

Ajustamos el ancho de la mosquitera de modo que coincida con la guía opuesta de la persiana

Modificamos la altura de la persiana para una protección máxima

Este producto tiene una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. No obstante, para poder solicitar un cambio de producto o reembolso, es necesario conservar el justificante de compra.

Los clientes de Lidl, en líneas generales, hablan maravillas de esta mosquitera: "Excelente producto, me encanta, pero ojo, solo sirve para persianas enrollables, ya que se colocan en los rieles".

Otra dice: "Excelente relación calidad-precio. Esta es mi tercera mosquitera y estoy encantado con el producto".