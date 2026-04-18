Se esperan largas colas en Jysk para hacerse con esta mesa de noche: disponible por 37,50 euros

Si te acabas de mudar o quieres renovar la decoración de tu hogar, es normal pasar horas buscando tiendas y comparando muebles, especialmente en relación calidad-precio. Probablemente ya lo tengas en mente, pero merece la pena echar un vistazo al catálogo de Jysk, donde encontrarás opciones atractivas y asequibles.

En Jysk hay una gran variedad de muebles y artículos de decoración para cualquier estancia: dormitorio, baño, salón o cocina. Entre sus mejores ofertas destaca una mesita de noche elegante y versátil, con un diseño fácil de combinar y un precio económico, perfecta para darle un aire renovado a tu dormitorio.

Mesa de noche en Jysk a muy buen precio

La mesita de noche HEMDRUP que tienen rebajada en Jysk es la oportunidad perfecta para darle un cambio a tu dormitorio sin dejarte un dineral en el proceso. De 1 cajón en color roble cálido y negro, es una opción ideal si quieres una mezcla de estilo, funcionalidad y buen precio.

Mesita de noche HEMDRUP Jysk

Su diseño moderno, con líneas limpias y el bonito contraste entre la madera clara y las patas metálicas negras, la convierten en una pieza súper elegante y versátil a la hora de integrarla en distintos estilos decorativos.

Además, su tamaño de 40 cm de ancho, 55 cm de alto y 38 cm de profundidad, permite colocarla al lado de la cama sin ocupar demasiado espacio, por lo que es perfecta para aquellas habitaciones de tamaño reducido.

Si por algo destaca esta mesita de noche es por su excelente relación calidad-precio. Su precio original era de 64,99 euros, pero actualmente cuenta con una rebaja del 42%, quedándose en tan solo 37,50 euros, una auténtica ganga para un mueble de estas características.

Eso sí, ten en cuenta que esta oferta es válida hasta el 29 de abril, por lo que te recomendamos que no tardes mucho en hacerte con ella, ya que todo apunta a que se agotará antes de llegar a la fecha final del descuento.

Mesa de noche HEMDRUP Jysk

En cuanto a los materiales, está fabricada principalmente en MDF con recubrimiento de melamina, lo que garantiza una buena resistencia al uso diario y facilita su limpieza. Las patas de acero aportan estabilidad. Por su parte, el cajón incluye un sistema de freno que permite un cierre suave, evitando golpes.

Si no eres un gran manitas a la hora de montar muebles, conviene que tengas en cuenta que esta mesita de noche se entrega desmontada, por lo que deberás prepararla tú. No te preocupes, porque su montaje es sencillo, pensado para que cualquiera pueda instalarla en poco tiempo.

Así que ya lo sabes, acércate a tu tienda Jysk más cercana de Galicia y consigue esta mesita de noche antes de que se agote o de que se acabe la oferta.