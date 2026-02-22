La marca coruñesa 6ixt4our viste a Quevedo de la mano de otros dos emprendedores gallegos

La marca coruñesa 6ixt4our vuelve a situarse en el foco tras vestir al cantante canario Quevedo. Así se puede comprobar en una fotografía compartida en redes sociales en la que aparece el artista en las Islas Canarias, posando junto a tres jóvenes emprendedores gallegos, con lo que parece una bananera como telón de fondo.

En la imagen aparecen cuatro protagonistas. Además de Quevedo, tres emprendedores gallegos que se han unido con un mismo objetivo: ofrecer al artista el mejor look. Todos lucen prendas de 6ixt4our, firma creada por el joven coruñés Javier Vila.

No es la primera vez que se produce una colaboración entre el diseñador gallego y el cantante canario, pero en esta ocasión parece consolidarse un vínculo más estrecho entre ambos.

Quevedo junto a los fundadores de 6ixt4our y GY Jewels Instagram

Junto a Vila también aparecen el vigués Pedro Fernández Cordón y el coruñés David Cortón, fundadores de GY Jewels, especializados en el diseño de fundas dentales y piezas de alta joyería en oro y diamantes.

La firma ya ha trabajado con artistas internacionales de renombre como Nicki Nicole, Briant Myers o J Balvin, creando joyas de alto valor que no solo funcionan como accesorios, sino también como dentaduras personalizadas (los conocidos grills) que se han popularizado en toda España.

Moda urbana y alta joyería se dan así la mano en una alianza que refuerza la presencia del talento gallego en la escena musical internacional, con Canarias como escenario de esta nueva colaboración.