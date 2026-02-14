Zara tiene el disfraz más divertido para el Carnaval 2026: en 4 tallas y por solo 25,95 euros

Superhéroes, payasos, agentes del FBI, extraterrestres... El Carnaval es una fiesta para divertirse, y entre la selección de disfraces que siempre triunfan también se encuentran: chefs, astronautas, científicos, piratas y, cómo no, cowboys.

El disfraz de cowboy es perfecto para toda la familia. El look incluye algunos elementos característicos como camisas, vaqueros, botas de cuero y sombreros, además de accesorios típicos como bandanas, cinturones y pañuelos.

Original y súper divertido: así es el disfraz de Zara que arrasa en tienda

Para todos aquellos a los que se les haya echado el tiempo encima, Zara tiene a la venta un disfraz de cowboy ideal para niños y niñas de entre 3 y 14 años. Está disponible en cuatro tallas, dos colores (marrón y rosa) y por solo 25,95 euros.

El buque insignia de Inditex se suma al Carnaval gallego con una selección de disfraces para los más pequeños de la casa, entre ellos un conjunto de dos piezas con piezas, estrellas, flecos y estampado de vaca para lucir al más puro estilo vaquero.

El modelo en tonos marrones de Zara, con número de referencia 0653/699/700, incluye un chaleco con manga sisa y aplique de flecos en pernera y espalda, y pantalón con cinturilla elástica en pernera y frontal, y estampado de animal y detalles de flecos laterales.

Disfraz de cowboy. Ref: 0653/699/700 Zara (Web)

Por otro lado, el modelo en tonos rosados, identificado con el número de referencia 0653/699/620, incluye las mismas características; sin embargo, a diferencia del primer modelo, sustituye el estampado animal por detalles en tonos dorados y rosas.

Con todo ello, se trata de una opción de disfraz perfecta para lucir este Carnaval. Zara, además, sugiere completar el look con varias propuestas de su catálogo, como un sombrero, una chaqueta a juego, una camisa blanca y unos vaqueros para cualquier época del año.

Tanto el modelo en marrón como el rosado están disponibles en 4 tallas (3-4 años, 5-7 años, 8-10 años, 11-14 años), aunque ya hay más de una agotada. El precio es otro aspecto a destacar, ya que está a la venta por solo 25,95 euros, con una estupenda relación calidad-precio.

El disfraz está fabricado 100% en poliéster reciclado. Para alargar al máximo la vida del conjunto, Zara recomienda lavar a mano a una temperatura máxima de 30ºC, evitar la limpieza en seco y, por supuesto, no usar la secadora.