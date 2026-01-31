Acaba de llegar a Jysk un zapatero con 4 estantes súper práctico y barato: disponible por solo 7,50 euros

Mantener el orden en casa influye directamente en nuestra calidad de vida. Tener la cocina, el salón o el dormitorio organizado es sinónimo de tranquilidad, lo que ayuda a mejorar el bienestar mental e incluso a reducir los niveles de estrés.

Marie Kondo es la gurú que nos enseña a poner en orden nuestra vida, y tiendas como Jysk también ayudan en la organización del hogar. La marca danesa cuenta con un amplio catálogo de productos para la casa, incluyendo soluciones como zapateros.

Zapatero con 4 estantes por solo 7,50 euros

Jysk se ha consolidado como una alternativa directa a Ikea, ofreciendo precios competitivos y un formato más accesible, sin laberintos. La marca danesa está especializada en descanso, decoración y mobiliario, y cuenta con más de 10 tiendas repartidas por todo el territorio gallego.

Entre su catálogo de almacenaje, ideal para quienes necesitan poner en orden su vida, destaca un zapatero de cuatro estantes, muy útil para quienes no disponen de mucho espacio y no saben dónde colocar sus zapatos.

Zapatero de Jysk. Ref: 3600181 Jysk (Web)

Este modelo, con número de referencia 3600181, está fabricado con polipropileno y acero, lo que garantiza la durabilidad del mueble y facilita su limpieza, ya que solo requiere una mezcla de agua tibia y jabón neutro, o una solución de agua con vinagre.

Sus dimensiones son 67 centímetros (cm) de ancho, 82 cm de alto y 29 cm de profundidad, tal y como detalla la marca danesa en las especificaciones del producto. Destaca, además, que el zapatero cuenta con cuatro estantes, lo que permite almacenar una gran cantidad de zapatos.

Aunque Jysk vende este zapatero desmontado, la marca ofrece unas instrucciones claras de cómo montarlo en apenas unos sencillos pasos.

Está disponible en cualquiera de las tiendas de Galicia, pero también se puede reservar mediante Click&Collect para recogerlo gratis en tienda. Además, ofrece la opción de entrega a domicilio, aunque con gastos de envío adicionales.

Se trata de un mueble muy práctico, con gran capacidad de almacenaje y un precio muy competitivo: está disponible por solo 7,50 euros en color negro. Ofrece una relación calidad-precio inmejorable, ya que por menos de 10 euros permite organizar y almacenar los zapatos de forma adecuada.

Para quienes no necesiten un zapatero de cuatro estantes, Jysk también cuenta con otras opciones más compactas: un zapatero apilable de un estante por 2,25 euros y otro de dos estantes por 15 euros, algo más caro pero sin llegar a ser un precio elevado.