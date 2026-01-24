Los mejores guantes para disfrutar de la nieve sin pasar frío: tienen calefacción y son súper cómodos

La nieve ha vuelto a teñir de blanco el paisaje gallego. La jornada de ayer será recordada por muchas personas, ya que la nevada se vivió con especial intensidad en las provincias de Ourense y Lugo.

El fin de semana se plantea puramente invernal y muchas personas aprovecharán estos dos días libres para desplazarse hasta zonas frías o con nieve, donde poder tirarse en trineo o montar un muñeco de nieve.

Los mejores guantes para disfrutar de la nieve sin pasar frío

El frío es un enemigo de la piel, especialmente de las manos, ya que puede provocar sequedad, rojeces e incluso grietas.

Las bajas temperaturas alteran la película protectora de la piel, por lo que es fundamental contar con unos buenos guantes.

Más allá de su diseño u otros aspectos estéticos, unos buenos guantes se definen por su ajuste perfecto, comodidad y materiales de calidad.

"Para gustos, los colores", dice el refrán, y con los guantes pasa lo mismo: el mercado cuenta con una amplia gama de modelos para satisfacer las necesidades de las clientas más exigentes.

De hecho, para las más frioleras, existen marcas que ofrecen modelos calefactables, como G-Heat. No son baratos, pero merecen la pena si se frecuentan habitualmente zonas frías o con nieve.

Entre las opciones que ofrece la marca destacan unos guantes interiores calefactables con batería, diseñados para actuar como una segunda piel. Así, resultan especialmente prácticos para practicar esquí o realizar rutas con raquetas de nieve.

Guantes de G-Heat Decathlon (Web)

Ultrafinos y discretos, estos guantes térmicos se colocan debajo de cualquier otro guante. Incorporan un sistema de calefacción mediante batería que proporciona sensación de bienestar, ideal tanto para actividades al aire libre como para el uso diario.

En cuanto a la autonomía, puede alcanzar hasta seis horas con una intensidad baja, lo que los hace perfectos para excursiones.

En días de frío más intenso, permiten seleccionar una intensidad media o alta, con una duración aproximada de entre cuatro horas y una hora y media.

La calefacción interior funciona con baterías tipo BATG01, cuyo tiempo de carga es de entre cuatro y cinco horas. Además, cuentan con alrededor de 500 ciclos de carga, lo que garantiza una larga vida útil durante varias temporadas.

Con respecto a su mantenimiento, la marca recomienda lavarlos a mano, pero también es posible lavarlos a máquina a 30ºC y con un centrifugado mínimo. Antes de lavarlos, recuerda retirar la batería y utilizar un detergente suave sin suavizante.

Este modelo de G-Heat está a la venta por 129,90 euros. No es barato, pero, teniendo en cuenta sus características, puede ser una buena opción para las más frioleras.

Igualmente, en el mercado se pueden encontrar alternativas de otras marcas a precios más bajos. Ekoï, por ejemplo, dispone de modelos por debajo de los 100 euros, lo que los convierte en una excelente opción para probar este tipo de guantes sin realizar una inversión demasiado elevada.