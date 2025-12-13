El maquillaje perfecto para brillar esta Navidad 2025: los mejores trucos para resaltar tus ojos y labios

La Navidad es la época en la que se multiplican las cenas y los eventos importantes: desde reuniones con amigos hasta comidas y cenas de empresa, terminando con la gran fiesta de Año Nuevo, ocasión perfecta para lucir nuestro mejor vestido, un peinado impecable y un maquillaje que cause sensación.

Aunque todo depende de los gustos personales, si hay un momento ideal para dar rienda suelta a la imaginación y apostar por un maquillaje brillante y combinaciones de colores atrevidas, es en Navidad. Por ello, te presentamos algunos trucos que pueden ayudarte a crear un maquillaje que acapare todas las miradas en cualquiera de tus eventos navideños.

Cómo pintarte los labios en Navidad

En Navidad, los labios se convierten en uno de los grandes protagonistas del maquillaje. Las más clásicas suelen apostar por el pintalabios rojo, un tono atemporal que aporta elegancia. Si buscas algo más intenso, puedes optar por un labial burdeos para dar profundidad a tu look navideño, creando un contraste precioso con maquillajes luminosos.

Si eres de las que les gusta ir más allá, los tonos morados o ciruela pueden convertirse en una opción súper original. Sin duda, aportan gran personalidad y un aire muy chic, ideal para destacar. Ya sea en acabado mate o brillante, la clave está en conseguir una barra de labios de larga duración que se mantenga intacta toda la noche, incluso en cenas o comidas.

Si prefieres algo más especial que un labial con brillo, el gloss es tu aliado perfecto para estas fechas: aporta volumen, luz y un acabado jugoso que te dejará los labios perfectos. Sin embargo, si decides centrar tu maquillaje en los ojos, quizá sea mejor optar por un labial nude para equilibrar el make up y que resulte elegante.

El maquillaje de ojos perfecto

Para lograr un maquillaje de ojos impecable en Navidad, el primer paso imprescindible es aplicar una buena prebase. Esto ayudará a sellar las sombras, intensificar su pigmento y garantizar que tu look se mantenga perfecto toda la noche, incluso en aquellas celebraciones que se alargan más de la cuenta.

Entre las tendencias más destacadas para estas fiestas, los smoky eyes vuelven a ser los grandes protagonistas. Son la opción perfecta para un look nocturno intenso y sofisticado. No hace falta limitarse al clásico negro: puedes conseguir un efecto ahumado en los tonos que más te gusten o que mejor combinen con tu outfit.

Mezclar sombras mate con otras metálicas aportan profundidad y un brillo especial que puede cambiar según la luz, un efecto increíble que resaltará tu mirada y que es perfecto para este tipo de eventos.